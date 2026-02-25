Asofondos alerta que el Gobierno busca trasladar $25 billones de fondos privados a Colpensiones

El gremio de los fondos privados de pensiones (Asofondos) expresó su preocupación por el borrador de decreto del Ministerio de Trabajo para trasladarle a Colpensiones más de $ 25 billones de cuentas de ahorro individual, administrado por los fondos privados, de trabajadores que se acogieron a la ventada de traslado que habilitó la reforma pensional.

El proyecto de decreto señala que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) deben girar a Colpensiones, en 15 días después de que sea expedido el decreto, los saldos de las cuentas de ahorro individual de estos colombianos que han aprovechado esta ventana.

El gremio, que representa a Colfondos, Skandia, Protección y Porvenir, asegura que “estos recursos deben ser ahorrados y trasladados solo a la edad de pensión al fondo de ahorro del Banco de la República”. Por lo cual para ellos esto es ilegal pues el artículo 76 de la ley 2381 está vigente.

Además, los fondos privados señalan que el Gobierno podría utilizar los ahorros pensionales en una forma que no está prevista en la Ley aprobada por el Congreso de la República.

El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, expresó que “dicho decreto busca que las AFP giren a Colpensiones más de 25 billones de pesos, para usarlos de manera contraria a lo que ordena la Ley, lo cual implica que se liberarían recursos del presupuesto general de la nación por un monto equivalente y una afectación del ahorro pensional que se quiso preservar en la reforma pensional de la Ley 2381, agravando aún más la sostenibilidad futura de esa reforma y de las finanzas públicas”.

¿Y el fondo que administrará el Banco de la República?

Uno de los asuntos que se logró en el trámite de la reforma pensional fue la creación de un fondo público pensional, administrado por el Banco de la República, para garantizar el pago futuro de las pensiones que se otorguen bajo la Ley 2381, es decir, que tales recursos deberían ser ahorrados y tendrían como único destino el Fondo de ahorro del pilar contributivo, que respalda las pensiones públicas en el largo plazo.

El artículo 76 de la Ley 2381 es claro en definir la vocación de ahorro de estos recursos: “Los valores contenidos en las cuentas de ahorro individual de las personas que hagan uso de este mecanismo [ventana de oportunidad de traslado] seguirán siendo administradas por las Administradoras de Fondos de Pensiones hasta el momento en que se consolide la pensión integral de vejez o la pensión de vejez del régimen anterior.”

¿Qué es la oportunidad de traslado?

El artículo 76 de la ley 2381 de 2024, permite a los colombianos que están a menos de 10 años de pensionarse o, incluso, que ya tienen edad de pensión, puedan trasladarse entre los regímenes pensionales de la ley 100, siempre y cuando al 30 de junio de 2025, hubieren tenido 750 semanas cotizadas siendo mujeres o 900 semanas siendo hombres. Este artículo fue exceptuado de la suspensión que hizo de la reforma la Corte Constitucional en su Auto 841 de 2025. Por lo tanto, está produciendo efectos.