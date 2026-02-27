PDVSA aseguró que derrame de hidrocarburos en costa occidental de Venezuela está inactivo

La estatal petrolera venezolana PDVSA dijo este jueves que el derrame de residuos de hidrocarburos en la costa occidental de Venezuela está inactivo, y aseguró que ha logrado sanear más del 80% de la zona.

El derrame registrado el pasado miércoles en la refinería El Palito, en el estado Carabobo (noroeste) ocurrió por “un rebose” de “un vertido de hidrocarburos, aguas residuales o efluentes que se dirigieron al medio marino”, dijo PDVSA en la red social X.

“Es importante aclarar que no es un crudo pesado” y “no existe en este momento ninguna fuente activa de derrame, no existe ruptura de tubería o sistema”, aseguró la estatal que llamó a la calma.

La “situación está siendo controlada por personal altamente capacitado bajo los protocolos de seguridad vigentes”, insistió.

El derrame había puesto en alerta a los ambientalistas y pescadores de la zona debido a que había afectado a varios balnearios.

PDVSA dijo este jueves que “hay un avance de más del 80% de la zona costera ya saneada”.

En las labores de saneamiento, que comenzaron el mismo miércoles, participa el personal de PDVSA, del Ministerio de Ecosocialismo, ambientalistas, pescadores y la comunidad.

“Se incorporó maquinaria pesada para la extracción y el acarreo del material que se está retirando de dichas costas”, añadió la estatal que aseguró estar tomando medidas para que esta situación no se vuelva a presentar.

En julio de 2020, en esta misma zona se registró un derrame en circunstancias similares. Los residuos en esa oportunidad llegaron a contaminar el Parque Nacional Morrocoy, una zona turística en el estado vecino de Falcón con una veintena de islotes de aguas cristalinas y arena blanca.

Las oenegés han llamado a PDVSA a tener un plan de prevención ante este tipo de eventos.

Venezuela, que tiene una de las mayores reservas de petróleo del mundo, vio caer su producción de 3 millones de barriles por día hace más de una década a 400.000 en 2020 como consecuencia de la corrupción, la mala gestión y las sanciones estadounidenses.

Con una producción de 850.000 barriles diarios, Venezuela espera escalar a los 900.000 barriles diarios a principios de 2024, y superar el millón de barriles en el transcurso del año.