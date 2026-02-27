HUV rechaza señalamientos del presidente Petro tras inspección del Ministerio de Trabajo

Como desafortunadas calificó las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre el Hospital Universitario del Valle el gerente de la institución, Irene Torres, en entrevista con Caracol Radio. Enfatizó que desde el hospital se ha trabajado para garantizar la atención de los pacientes en el Valle del Cauca.

“Es lamentable que una visita o una inspección que hace el Ministerio de Trabajo, que está dentro de su derecho de hacerlo, desfigure el esfuerzo de tantos años de una institución y obviamente descalifique lo que venimos haciendo y obviamente el tema del modelo de vinculación”. Destacó la gerente Torres que se trata de un modelo que se viene utilizando desde hace 20 años en la institución.

Recalcó que no se trata de contrataciones amañadas, sino de licitaciones públicas que el hospital realiza a través de procesos en los que participan agremiaciones que cumplen con las actividades contractuales.

Frente al calificativo expresado por el presidente Gustavo Petro, el gerente del HUV dijo que lamentaba que el mismo presidente de la República utilizara ese término para referirse a personas que realizan un trabajo altruista.

“Que tienen un compromiso con la salud de los vallecaucanos y obviamente desfigure lo que hace un hospital como es el Hospital Universitario del Valle”, Torres agregó que existe un trabajo extenuante debido a la alta demanda, pero señaló que la primera autoridad del país, en lugar de acompañar, generar solidaridad y buscar que las EPS paguen, haga un anuncio inapropiado.

Finalmente, indicó que las directivas del hospital están a la espera del informe final del Ministerio de Trabajo para responder de manera precisa a los señalamientos que allí se hagan y, de ser necesario, implementar un plan de mejora o justificar lo que haya que justificar, precisó Torres.