“No se vulneran derechos”: Dilian Toro replica a Gustavo Petro por críticas al HUV

Durante la semana anterior, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Trabajo, realizó una visita al Hospital Universitario del Valle y, según lo informado por esa cartera, halló posibles irregularidades en la contratación.

El Ministerio de Trabajo afirmó que adelantó la investigación por una posible intermediación laboral que estaría afectando a cerca de 4 mil trabajadores del Hospital Universitario del Valle Evaristo García.

Entre los hallazgos se habla de una presunta discriminación salarial, en la que trabajadores con contratos sindicales recibirían un salario cercano a $1.700.000, mientras que empleados directos, con funciones muy parecidas, estarían recibiendo alrededor de 3 millones de pesos, según lo detalló en su momento la viceministra Sandra Muñoz.

Ante esa situación, también se pronunció el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X, diciendo que: “en el Hospital Universitario del Valle tenían prácticamente un centro de esclavitud. La fuerza de la salud debe ser respetada”.

Entre tanto, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, respondió al mensaje del presidente Gustavo Petro señalando que, “resulta fácil lanzar señalamientos desde la distancia; lo verdaderamente difícil es sostener, con hechos y recursos, un hospital público que atiende lo que otros ya no pueden. En el Hospital Universitario del Valle no se vulneran derechos: se defienden todos los días, empezando por el derecho fundamental a la vida de miles de pacientes que encuentran allí la única puerta abierta", recalcó la mandataria.

La gobernadora destacó el compromiso del personal médico y administrativo que trabaja en el HUV, pese a las dificultades financieras que atraviesa actualmente la entidad de salud, debido a una cartera de 600 mil millones de pesos por servicios prestados que aún no han sido pagados. Aseguró que, pese a ese panorama, el hospital mantiene la atención de pacientes, incluidos aquellos que pertenecen a EPS intervenidas.

Recalcó Dilian Toro que las agremiaciones por medio de las cuales se ha realizado la contratación no son ilegales y que así lo demostrará la investigación; sin embargo, reconoció que ha sido la forma en la que se ha podido vincular al personal médico ante la falta de recursos. “Las organizaciones sindicales están establecidas en la Ley, se pueden utilizar, se están utilizando no solamente en el Hospital Universitario, en todos los hospitales del país porque no tenemos recursos para poder vincularlos a planta, y ¿por qué no tenemos los recursos? Porque no les paga, y ¿por qué no les pagan? Por las EPS que están intervenidas por el mismo Gobierno nacional, una de ellas es la Nueva EPS, a sus usuarios el único hospital que le ha prestado el servicio después de que todos los hospitales privados le han cerrado las puertas, es el Hospital Universitario del Valle", enfatizó la gobernadora.