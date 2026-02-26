Restaurante del Bulevar regulariza uso de terraza y pagará retribución

El restaurante ‘Jacaranda’, uno de los establecimientos más concurridos del Bulevar del Río, formalizó el uso temporal de una franja del espacio público para ampliar su operación comercial.

La decisión implica que el negocio podrá mantener su terraza bajo la figura de extensión de uso, una modalidad que permite ocupar de manera regulada una porción del espacio público, siempre que se cumplan condiciones técnicas y se pague una retribución económica.

Autorización temporal, no propiedad

De acuerdo con lo explicado por la Subdirección de Espacio Público, la figura no significa que el establecimiento adquiera derechos sobre el lugar que ocupa.

“No existe transferencia de dominio ni de derechos reales sobre el espacio público. La autorización es temporal, condicionada y sujeta al cumplimiento de requisitos técnicos. El espacio público sigue siendo de todos los caleños”, precisó Melissa Vergara.

Además, indicó que cuando un particular utiliza de manera temporal una zona pública para su actividad económica, se produce una restricción parcial del uso general, razón por la cual la norma establece el pago de una compensación.

Recursos con destinación específica

Según lo establecido en la reglamentación, la retribución económica se calcula mediante una fórmula definida en el decreto y tiene una destinación específica.

Estos recursos deben invertirse en el mantenimiento, mejoramiento y sostenibilidad del espacio público de la ciudad.

Desde ‘Jacaranda’ señalaron que la decisión responde a un compromiso con el cumplimiento de la norma e invitaron a otros empresarios a acogerse a este mecanismo.

“La propuesta de ciudad tiene que construirse de la mano entre la Administración Distrital y el empresariado, donde todos ganemos: los empresarios, al poder contar con una extensión de uso que fortalezca sus negocios, y la ciudad, al consolidar espacios más amables y acogedores para la ciudadanía”, enfatizó Andrés Lozano, cofundador de ‘Jacaranda’ y La Arepería en el Bulevar del Río.

El empresario agregó que este tipo de regulaciones permiten avanzar hacia un modelo urbano similar al de ciudades como París, Barcelona y Madrid, donde las terrazas hacen parte del paisaje urbano y las personas conviven de manera positiva y organizada con el espacio público.