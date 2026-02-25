Gobierno investiga presunta intermediación laboral que afectaría a 4 mil trabajadores del HUV

El Ministerio del Trabajo investiga una posible intermediación laboral ilegal que impactaría a 4.000 trabajadores.

El Gobierno Nacional adelanta una investigación por una posible intermediación laboral ilegal que estaría afectando a cerca de 4 mil trabajadores del Hospital Universitario del Valle (HUV) Evaristo García, en Cali.

La diligencia fue realizada tras denuncias sobre el uso de contratos sindicales para tercerizar personal dentro del centro asistencial.

Hallazgos preliminares

Según lo informado por la viceministra, Sandra Muñoz, el 90% del personal del hospital estaría vinculado mediante la figura de contrato sindical, lo que, de confirmarse, evidenciaría una desproporción frente a los trabajadores directos.

Entre los hallazgos preliminares se advierte una presunta discriminación salarial: trabajadores con contrato sindical recibirían cerca de $1.700.000, mientras empleados directos, desempeñando funciones similares, devengarían alrededor de $3.000.000.

Asimismo, se señalaron posibles irregularidades en el pago de prestaciones sociales, vacaciones y horas extras. De acuerdo con la funcionaria, algunos trabajadores solo estarían recibiendo cinco días de vacaciones.

Riesgos en seguridad y salud

Durante la visita también se identificaron riesgos en materia de seguridad y salud en el trabajo. En el área de morgue, se evidenció el uso de sustancias químicas como formol y propanol sin ventilación adecuada ni elementos de protección personal suficientes, lo que podría generar afectaciones a largo plazo.

La viceministra anunció que se emitirá una medida preventiva para evitar posibles represalias contra los trabajadores que brindaron información durante la inspección.

Entre tanto, un trabajador sindicalizado denunció sobrecarga laboral, ausencia de prestaciones y falta de aplicación de incrementos salariales.

Las autoridades indicaron que el proceso investigativo continúa y que, de comprobarse las irregularidades, se adoptarán las medidas correspondientes.