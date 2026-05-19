Gobierno de EE.UU. anunció Plan para evitar uso de drones en el Valle por grupos armados ilegales

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, recibió la visita de la misión diplomática de Estados Unidos.

Una misión diplomática de Estados Unidos, liderada por el encargado de Negocios, Jarahn Hillsman en Colombia, anunció en Cali que se trabaja con el ministerio de Defensa para controlar el uso de drones por parte de los grupos armados ilegales.

El diplomático aseguro que es muy importante para Estados Unidos avanzar en acciones conjuntas frente a los desafíos de seguridad en la región y en especial en el uso de Drones de China que vienen utilizando los grupos armados ilegales.

El gobierno del Valle recibió la visita de la misión diplomática de Estados Unidos, en un encuentro enfocado en fortalecer la cooperación bilateral en temas estratégicos para el departamento.

Hillsman agregó que la administración del presidente Donald Trump mantiene como prioridad el fortalecimiento de la seguridad hemisférica.

“Los grupos armados hoy tienen más poder y más recursos, y debemos enviar un mensaje claro de que no vamos a tolerarlo más. Toda esa colaboración, la cooperación que tenemos con Colombia es fundamental para los Estado Unidos y estamos bien enfocados en esto”, sostuvo.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, durante la reunión, la mandataria solicitó reevaluar el anuncio emitido por el Gobierno de Estados Unidos, con el propósito de incentivar la llegada de más visitantes estadounidenses al Valle del Cauca.