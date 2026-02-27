Cae alias ‘El Flaco’, señalado de surtir microtráfico entre las comunas 3 y 14 de Cali

Autoridades incautaron armas, chaleco antibalas y más de 600 dosis de droga que no llegaron a las calles.

En medio de actividades operativas adelantadas por la Unidad Nacional de Intervención Policial (Unipol), fue capturado alias ‘El Flaco’, señalado de movilizar sustancias estupefacientes y armas de fuego entre el centro y el oriente de Cali, especialmente hacia la Comuna 14.

De acuerdo con las autoridades, el detenido sería el encargado de abastecer rutas de microtráfico en las comunas 3 y 14, afectando entornos residenciales y poniendo en riesgo a niños, niñas y adolescentes.

Incautaciones

Durante el procedimiento, articulado con unidades de Inteligencia Policial, fueron incautadas más de 600 dosis de estupefacientes.

Asimismo, se logró sacar de circulación dos armas de fuego que, según la Policía, podrían haber sido utilizadas para la comisión de delitos contra la vida, la integridad y el patrimonio económico.

Además, se encontró 20 cartuchos de diferentes calibres, un proveedor para pistola, un chaleco balístico, elementos para la dosificación de droga y dinero en efectivo, presuntamente producto de la actividad ilícita.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía por los delitos de tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.