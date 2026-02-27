Hoy salen los resultados pruebas Saber Pro y TyT 2025-2: Número de registro y link de consulta

En Colombia, los estudiantes de pregrado, tecnologías o programas técnicos que están próximos a graduarse o que han superado al menos el 75% de sus créditos académicos deben presentar las pruebas Saber Pro y Saber TyT.

Presentar estos exámenes es un requisito obligatorio para obtener el título y, según el ICFES, se emplean para valorar la calidad de la educación impartida en las instituciones de educación superior del país.

Así las cosas, 235.000 estudiantes de carreras universitarias y de programas técnico y tecnológicos presentaron las pruebas Saber Pro y Saber TyT en noviembre de 2025, correspondientes al segundo semestre del año.

Los resultados de estas pruebas están disponibles desde este viernes 27 de febrero de 2026 por parte del ICFES. Consulte a continuación cómo descargarlos e interpretarlos:

¿Cómo consultar resultados del ICFES Saber Pro y Saber TyT 2025-2?

Tenga en cuenta los siguientes pasos sencillos para descargar los resultados de las pruebas Saber Pro y Saber TyT a partir de este viernes 27 de febrero en 2026:

Ingrese al portal habilitado por el ICFES para la consulta pública de las pruebas. Seleccione el tipo de documento e ingrese el número del mismo Seleccione la fecha de nacimiento Ingrese el número de registro Realice la validación CAPTCHA y seleccione “Ingresar”

¿Qué es el número de registro y cómo obtenerlo?

El número de registro o SNP (Servicio Nacional de Pruebas) es un código que suministra el ICFES a los estudiantes antes y después de realizar las pruebas con el que se pueden verificar los resultados.

Si necesita consultar este número, siga estos pasos:

Ingrese al portal del Sistema Prisma del ICFES. Escoja el tipo de documento Ingrese el número de su documento Diligencie su fecha de nacimiento y haga clic en “entrar”

¿Cómo interpretar los resultados de las pruebas Saber Pro y Saber TyT?

Los resultados de las pruebas Saber Pro y Saber TyT tienen elementos clave que son fundamentales para interpretar el desempeño del estudiante.

Entre estos se encuentra el puntaje global, que va de 0 a 300 puntos en las Pro y de 0 a 200 en la TyT. Esta cifra, así como en el caso de cada uno de los módulos, determina el nivel de dominio general y específico de las competencias generales.

El dato más importante es el percentil, el cual corresponde a la ubicación de sus resultados en el grupo de todos los profesionales que presentaron las pruebas y también con grupos de referencia específicos dependiendo de la profesión.

Si una persona aparece en percentil 70, bien sea respecto a los estudiantes a nivel nacional o a los profesionales evaluados en el mismo núcleo básico de conocimientos (NBC), quiere decir que su puntaje supera al 70 % de los estudiantes, bien sea a nivel nacional o de su profesión específica.

Los mejores resultados, según explica el profesor Erwin Hernando Hernández de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Sabana, se ubican desde quintil 4, que representa un percentil mayor a 60 en la mayoría de las competencias. El experto señala que el equilibrio en los resultados es fundamental para un mejor desempeño.