Calendario ICFES 2026: Fechas de preinscripción Saber 11, TyT y valor de prueba por particular

Conozca aquí las fechas más importantes publicadas por ICFES 2026 y el valor de las pruebas Saber 11 y TyT:

En Colombia, las pruebas Saber son un mecanismo que permite evaluar a los estudiantes en su última etapa del colegio y de la universidad. Este permite analizar el desempeño alcanzado por los estudiantes según las competencias básicas definidas por el Ministerio de Educación Nacional.

Para el año 2026, miles de estudiantes estarán atentos al calendario ICFES, especialmente a las fechas de preinscripción y registro de las pruebas Saber 11 y Saber TyT, así como al valor de la prueba para estudiantes particulares.

Calendario pruebas Saber PRO y TyT 2026-1

Registro ordinario

  • Fecha de inicio: Martes 06 de enero de 2026
  • Fecha final: Viernes 06 de febrero de 2026

Recaudo ordinario

  • Fecha de inicio: Martes 06 de enero de 2026
  • Fecha final: Viernes 06 de febrero de 2026

Registro extraordinario

  • Fecha de inicio: Lunes 09 de febrero de 2026
  • Fecha final: Viernes 20 de febrero de 2026

Recaudo extraordinario

  • Fecha de inicio: Lunes 09 de febrero de 2026
  • Fecha final: Viernes 20 de febrero de 2026

Solicitudes de la etapa de Inscripción (Registro y Recaudo)

  • Fecha de inicio: Martes 06 de enero de 2026
  • Fecha final: Viernes 28 de febrero de 2026

Publicación de citaciones

  • Fecha de inicio: Viernes 10 de abril de 2026
  • Fecha final: Viernes 10 de abril de 2026

Solicitudes respecto a la citación

  • Fecha de inicio: Lunes 13 de abril de 2026
  • Fecha final: Viernes 17 de abril de 2026

Aplicación del examen

  • Fecha de inicio: Domingo 26 de abril de 2026
  • Fecha final: Domingo 26 de abril de 2026

Publicación de certificados de presentación del examen

  • Fecha de inicio: Lunes 18 de mayo de 2026
  • Fecha final: Lunes 18 de mayo de 2026

Publicación de resultados individuales en página web

  • Fecha de inicio: Viernes 28 de agosto de 2026
  • Fecha final: Viernes 28 de agosto de 2026

Valor prueba saber 11 -2026 en colegios públicos:

Este tipo de pruebas permite comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes que están por finalizar el grado undécimo de la educación media. Además, permite proporcionar a las Instituciones Educativas, información sobre las competencias de los aspirantes a ingresar a programas de educación superior, lo que permite

  • Tarifa ordinaria: $72.000 COP
  • Tarifa extraordinaria: $108.000 COP

Valor prueba saber 11 -2026 en colegios privados:

Colegio Privado Rango I:Valor de pensión menor o igual a 98.000

  • Tarifa ordinaria: $72.000 COP
  • Tarifa extraordinaria: $108.000 COP

Colegio Privado Rango II:Valor de pensión entre 98.000 hasta 176.000

  • Tarifa ordinaria: $94.000 COP
  • Tarifa extraordinaria: $141.000 COP

Colegio Privado Rango III:Valor de pensión entre 176.001 a 283.000

  • Tarifa ordinaria: $95.000 COP
  • Tarifa extraordinaria: $142.000 COP

Colegio Privado Rango IV:Valor de pensión entre 283.001 a 505.000

  • Tarifa ordinaria: $100.000 COP
  • Tarifa extraordinaria: $151.000 COP

Colegio Privado Rango V:Valor de pensión entre 505.001 a 1.500.000

  • Tarifa ordinaria: $120.000 COP
  • Tarifa extraordinaria: $180.000COP

Colegio Privado Rango VI:Valor de pensión superior a 1.500.000

  • Tarifa ordinaria: $143.000 COP
  • Tarifa extraordinaria: $215.000COP

Bachilleres graduados(a partir de la quinta inscripción)

  • Tarifa ordinaria: $143.000 COP
  • Tarifa extraordinaria: $215.000COP

Bachilleres graduados(entre la primera y la cuarta inscripción)

  • Tarifa ordinaria: $430.000 COP
  • Tarifa extraordinaria: $646.000 COP

Valor prueba Saber Pro y TyT

Instituciones de Educación Superior Públicas

  • Tarifa ordinaria: $126.000 COP
  • Tarifa extraordinaria: $189.000 COP

Instituciones de educación superior privadas Rango I: Valor de matrícula hasta $2.730.000

  • Tarifa ordinaria: $126.000 COP
  • Tarifa extraordinaria: $189.000COP

Instituciones de educación superior privadas Rango II: Valor de matrícula entre $2.730.001 a $3.610.000

  • Tarifa ordinaria: $163.000 COP
  • Tarifa extraordinaria: $246.000COP

Instituciones de educación superior privadas Rango III: Valor de matrícula entre $3.610.001 a 4.824.000

  • Tarifa ordinaria: $167.000 COP
  • Tarifa extraordinaria: $250.000 COP

Instituciones de educación superior privadas Rango IV: Valor de matrícula entre $4.824.001 a $7.342.000

  • Tarifa ordinaria: $170.000 COP
  • Tarifa extraordinaria: $255.000 COP

