¿Cómo estudiar en la UNAD gratis? Inscripciones abiertas para hacer pregrado en el primer semestre de 2026

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) anunció que ya están abiertas las inscripciones para estudiar gratis un pregrado en el 2026. Esto gracias a la política de gratuidad, la cual cubre el costo de la matrícula de jóvenes que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad.

¿Qué programas se incluyen en la política de gratuidad?

Cualquier programa está dentro de la política, siempre y cuando estén cursando pregrados, técnicos profesionales, tecnológicos o universitarios.

Requisitos para estudiar GRATIS en la UNAD

Según la página de la UNAD, estos son los requisitos que debe tener en cuenta si piensa aplicar:

a. No tener título de un programa profesional universitario.

b. Demostrar la pertenencia a alguno de los siguientes grupos por medio de documentos verídicos de la información:

Estrato socioeconómico 1, 2, 3 o sin estrato. Población indígena. Población Rom. Comunidades negras, afrocolombianas, raizales o palenqueras. Población víctima del conflicto armado. Población con discapacidad Comunidades campesinas. Población privada de la libertad. Grupos A, B o C del Sisbén IV, en cualquiera de sus subgrupos.

Inscripciones UNAD 2025: ¿Cuáles son las fechas de inscripción?

Este es el cronograma para tener en cuenta:

Postularse y entregar documentación a través de correos oficiales: 25 de noviembre desde las 3:00 p.m hasta el 12 d diciembre de 2025

25 de noviembre desde las 3:00 p.m hasta el 12 d diciembre de 2025 Registro y validación parte de funcionarios RCA de los requisitos documentales: Desde el 26 de noviembre hasta el 13 de diciembre de 2025

Desde el 26 de noviembre hasta el 13 de diciembre de 2025 Envío de reporte al Ministerio de Educación Nacional: 17 de diciembre hasta el 18 de diciembre

17 de diciembre hasta el 18 de diciembre Inicio de notificación aceptación en la Política Gratuidad: Desde viernes 19 de diciembre de 2025.

Desde viernes 19 de diciembre de 2025. Fecha límite de pago: Hasta el 20 de enero de 2026

Hasta el 20 de enero de 2026 Inicio del periodo académico: 04 de febrero 2026.

04 de febrero 2026. Finalización del periodo académico: 09 de junio 2026.

¿Cómo postularse a la UNAD para estudiar gratis?

Para aquellos que son aspirantes deben subir su documentación con un correo especifico creado para estos fines. Para los estudiantes antiguos que se encuentren interesados, deben enviar la postulación desde un correo electrónico con dominio “@unadvirtual.edu.co”

Según el comunicado explica que así debe ser:

Asunto del mensaje de correo: Postulación Política de Gratuidad Vigencia 2026-I

En el cuerpo del correo electrónico se debe diligenciar los siguientes datos:

Número de documento.

Tipo documento.

Nombres completos.

Grupo étnico.

Tipo de Discapacidad (si presenta).

(si presenta). Fecha de Nacimiento.

País, departamento y ciudad de Nacimiento.

y ciudad de Nacimiento. País, departamento y ciudad de Residencia.

Dirección.

Teléfono .

. Correo principal.

Correo alternativo .

. Estado Civil.

Estrato.

Centro de inscripción (Sede de la UNAD). Consulte su sede más cercana.

(Sede de la UNAD). Consulte su sede más cercana. Programa académico al cual se postula. Consulte la oferta académica de la UNAD.

Número de registro ICFES.

Puntaje ICFES.

Estos son los documentos que debe adjuntar en formato PDF, cada archivo, con un tamaño del archivo de 350 KB.