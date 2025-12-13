¿Cuándo se presentará la prueba Saber Pro en 2026?: esta es la fecha fijada por el Icfes

Cada año, miles de estudiantes en Colombia presentan la prueba Saber Pro como un requisito esencial para obtener su título de pregrado. Esta también permite medir el nivel académico que tienen cada una de ellas, lo que además les brinda una reputación a nivel nacional en este aspecto.

Este examen consiste en cinco módulos, lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, comunicación escrita e inglés, que son esenciales en la vida profesional de los alumnos. Cada uno de ellos, brinda un puntaje específico para computar el resultado final que estará disponible en la página del Icfes.

¿Quiénes deben presentar la prueba Saber Pro?

Un estudiante de pregrado está habilitado para presentar la prueba Saber Pro si tiene aprobado como mínimo el 75% de los créditos que corresponden a su programa universitario; por lo tanto, debe revisar el calendario que publica el Icfes para que pueda realizar el pago y sea citado al examen en los tiempos establecidos.

Justamente, la entidad dio a conocer el calendario que corresponde a esta prueba para el año 2026. Allí, se especifican las fechas clave para aplique a la misma, ya sea en el primer o en el segundo semestre.

Calendario para el primer semestre

Registro y recaudo ordinario: Del 6 de enero al 6 de febrero

Del 6 de enero al 6 de febrero Registro y recaudo extraordinario: Del 9 al 20 de febrero

Del 9 al 20 de febrero Publicación de citaciones: 10 de abril

10 de abril Solicitudes respecto a la citación: Del 13 al 17 de abril

Del 13 al 17 de abril Aplicación del examen: 26 de abril

26 de abril Expedición de certificados: 18 de mayo

18 de mayo Publicación de resultados: 28 de agosto

Calendario para el segundo semestre

Registro y recaudo ordinario: Del 13 de abril al 15 de mayo

Del 13 de abril al 15 de mayo Registro y recaudo extraordinario: Del 19 de mayo al 12 de junio

Del 19 de mayo al 12 de junio Publicación de citaciones: 21 de agosto

21 de agosto Solicitudes respecto a la citación: Del 24 al 28 de agosto

Del 24 al 28 de agosto Aplicación del examen: 6 de septiembre

6 de septiembre Expedición de certificados: 28 de septiembre

28 de septiembre Publicación de resultados: 22 de diciembre

Es importante señalar que las universidades tienen la responsabilidad de notificar a los estudiantes que deben presentar la prueba Saber Pro para que ellos realicen la respectiva inscripción en el semestre que le corresponde y además puedan realizar el pago ordinario antes de que finalice el plazo establecido por el Icfes.

“El proceso de inscripción para el examen Saber Pro tiene dos etapas principales: el pre registro de estudiantes y programas académicos, que es responsabilidad de la Institución de Educación Superior, y el registro, el cual es responsabilidad del estudiante”, explica la entidad en su página web.

¿Cuáles son las tarifas para presentar la prueba Saber Pro?

A través de la Resolución 000629, el Icfes presentó las tarifas que corresponden al pago de las pruebas Saber TyT y Saber Pro para el 2026. Estas se determinan a partir del valor de la matrícula en cada programa de educación superior:

Instituciones de Educación Superior públicas: 126.000 para pago ordinario y 189.000 pesos para pago extraordinario.

126.000 para pago ordinario y 189.000 pesos para pago extraordinario. Rango I (hasta 2.730.000 pesos): 126.000 para pago ordinario y 189.000 pesos para pago extraordinario.

126.000 para pago ordinario y 189.000 pesos para pago extraordinario. Rango II (entre 2.730.001 y 3.610.000 pesos): 163.000 para pago ordinario y 246.000 pesos para pago extraordinario.

163.000 para pago ordinario y 246.000 pesos para pago extraordinario. Rango III (entre 3.610.001 y 4.824.000 pesos): 167.000 para pago ordinario y 250.000 pesos para pago extraordinario.

167.000 para pago ordinario y 250.000 pesos para pago extraordinario. Rango IV (entre 4.824.001 y 7.342.000 pesos): 170.000 para pago ordinario y 255.000 pesos para pago extraordinario.

170.000 para pago ordinario y 255.000 pesos para pago extraordinario. Rango V (entre 7.342.001 y 15.000.000 pesos): 212.000 para pago ordinario y 319.000 pesos para pago extraordinario.

212.000 para pago ordinario y 319.000 pesos para pago extraordinario. Rango VI (más de 15 millones de pesos): 224.000 para pago ordinario y 335.000 pesos para pago extraordinario.

Según cifras del Icfes, unos 250.000 estudiantes fueron citados en Colombia para presentar las pruebas Saber Pro y TyT durante el primer semestre de 2025. Asimismo, más de 235.000 alumnos la realizaron para el segundo semestre.