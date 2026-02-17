Ambulancias en Neiva deberán cumplir estrictamente normas de tránsito

Neiva

La Secretaría de Movilidad de Neiva reiteró que la regulación del tránsito de ambulancias en la ciudad se rige por las disposiciones del Ministerio de Transporte, especialmente por la Resolución 26535 de 2023. Esta normativa establece lineamientos claros sobre el comportamiento de los vehículos de emergencia en las vías urbanas del país. Las autoridades locales aseguraron que su competencia es vigilar y hacer cumplir estas disposiciones.

La reglamentación contempla directrices precisas sobre el manejo en intersecciones, curvas, estacionamiento en el sitio de la emergencia y uso adecuado de sirenas. Cuando una ambulancia incumple las normas de tránsito, incurre en una infracción que puede ser sancionada con el respectivo comparendo. Desde la Secretaría advierten que estas conductas ponen en riesgo la vida de los ocupantes del vehículo y de los demás actores viales.

Según Wilson Trujillo, de la secretaria de movilidad, explico que “en lo corrido de 2026, se han registrado dos siniestros viales en los que estuvieron involucradas ambulancias. Uno ocurrió en la avenida Circunvalar con carrera Séptima, el segundo caso se presentó en el corregimiento de El Caguán, donde una ambulancia golpeó lateralmente a otra, provocando su volcamiento”.

Frente al proceso de georreferenciación, la Secretaría informó que se realizó una zonificación de la ciudad, estableciendo puntos específicos por comunas donde las ambulancias pueden estacionarse sin generar riesgos. Este trabajo se adelanta en articulación con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) departamental, con el fin de lograr la localización en tiempo real de estos vehículos.