El Gobernador de Cundinamarca Jorge Rey anunció que tomará las riendas de la salud en Girardot.

Girardot / Cundinamarca

Explicó el Gobernador de Cundinamarca que, en su calidad de miembro de la junta directiva de la ESE de Girardot, entidad contratante del operador Dumian Medical S.A.S., propuso a la gerencia de dicha ESE la liquidación del contrato vigente, bajo criterios de responsabilidad fiscal y oportunidad social, con el fin de que la infraestructura sea devuelta a la entidad y al departamento, y pueda ser operada por un prestador público.

Según lo expuesto, el cierre progresivo de servicios por parte del operador y las fallas en la atención han generado una insatisfacción constante entre los usuarios del sistema de salud en el municipio.

Por instrucción del Gobernador, la gerente de la ESE de Girardot y la Secretaría de Salud de Cundinamarca convocaron a Dumian Medical S.A.S. a una mesa de trabajo técnico-jurídica, con el objetivo de definir la liquidación bilateral y conciliada del contrato. Este espacio deberá permitir la suscripción de un acuerdo antes del 29 de diciembre, garantizando los derechos de la entidad contratante y del departamento. En caso de no lograrse un acuerdo, se solicitará el inicio de las acciones legales que conduzcan a la terminación anticipada del contrato, figura contemplada en el mismo.

Independientemente del mecanismo jurídico que se adopte, ya sea bilateral o unilateral, el mandatario departamental confirmó que la operación del Hospital San Rafael será asumida por el Hospital Universitario La Samaritana en un plazo no mayor a 60 días, contados a partir de la fecha.

El Gobernador calificó este anuncio como un hecho trascendental para Girardot y la región, al señalar que permitirá que la prestación de los servicios de salud esté nuevamente en manos del departamento, luego de un periodo complejo para la comunidad usuaria.

Asimismo, informó que la próxima semana se realizará un encuentro técnico con el superintendente Nacional de Salud, con el fin de exponer formalmente la intención de retomar la operación del hospital y el cronograma previsto. El Gobernador aseguró que cada etapa del proceso será comunicada de manera directa a los usuarios del sistema de salud.

¿Cómo será la atención para los pacientes en Girardot?

En cuanto a la atención durante el periodo de transición, explicó que, durante los próximos 60 días, las EPS deberán asignar los pacientes de atención ambulatoria a las IPS del municipio y de la región. Los casos de urgencias que requieran servicios de mediana y alta complejidad serán remitidos, con el apoyo del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) departamental, priorizando a los pacientes de Girardot hacia el Hospital de Fusagasugá, el Hospital Universitario La Samaritana en Bogotá o las instituciones que cuenten con disponibilidad de camas.

Finalmente, el gobernador Jorge Rey reiteró que Girardot requiere una mejor prestación del servicio de salud y que la operación directa por parte de un hospital público permitirá alcanzar ese objetivo.