Médico en tu Territorio, la estrategia de Cundinamarca para superar barreras en acceso a salud

Cundinamarca es un departamento que históricamente ha enfrentado grandes retos en temas de salud. Para acceder a una cita médica, muchas personas tenían que hacer grandes viajes porque los centros de salud quedaban muy lejos de sus hogares. Además, para poder recibir atención especializada, algunos pacientes tenían que salir de sus municipios e ir hasta Bogotá para poder lograrlo.

Como solución a este problema, la Gobernación de Cundinamarca creó el programa Médico a Tu Territorio, una estrategia de salud pública que lo que busca es superar esas históricas barreras en acceso a la salud, consiguiendo que los médicos sean los que se acerquen a los habitantes.

¿Qué es Médico en tu Territorio?

Según explicó el gobernador Jorge Emilio Rey, Cundinamarca enfrentaba una de las tasas más bajas de médicos por habitante en el país. Mientras la Organización Mundial de la Salud recomienda un mínimo de 44,3 médicos por cada 100.000 habitantes, Colombia registra 26,2 y el departamento apenas alcanzaba 9,7, ubicándose entre los últimos del país en este indicador

La cercanía con Bogotá agravaba el problema. Muchos médicos preferían esperar oportunidades laborales en grandes clínicas o sistemas de medicina prepagada en la capital, lo que generaba una alta rotación y poca permanencia en los municipios. En más de 50 localidades, la atención médica solo estaba disponible en horarios limitados, lo que significaba que una emergencia nocturna o de fin de semana no siempre tenía respuesta inmediata.

Leer más: Inversión de más de seis mil millones de pesos en puestos de salud en Cundinamarca

Frente a este escenario, el programa Médico a Tu Territorio se diseñó para vincular profesionales de distintas regiones del país, generar arraigo y ofrecer condiciones que hicieran viable su permanencia en Cundinamarca, con presencia médica estable y atención los siete días de la semana.

“Hoy una persona puede ir a su centro de salud a las once de la noche o a las dos de la mañana de un festivo y va a encontrar un médico que la atienda”, afirmó en la entrevista para el Personaje de la Semana.

Los resultados de este programa

Actualmente, el programa cuenta con 220 médicos vinculados, entre generales y especialistas, financiados en su totalidad con recursos propios del departamento. Además de medicina general, se incluyeron especialidades clave como medicina interna, pediatría y ginecología, fundamentales para atender enfermedades crónicas, población adulta mayor, mujeres y niños en zonas rurales.

Los resultados ya son visibles. En los municipios donde opera el programa, las atenciones médicas pasaron de 173.000 en 2023 a 380.000, lo que representa un incremento cercano al 70 %. En horario nocturno se realizaron más de 35.000 atenciones, muchas de ellas en situaciones críticas, y cerca de 3.000 traslados vitales con ambulancias medicalizadas, un servicio que antes no existía de manera permanente.

El programa también contempla un plan integral de bienestar para los médicos, que incluye mejores condiciones salariales, actualización académica continua, teleconsultas con especialistas, apoyo emocional y alianzas con universidades para facilitar el acceso a especializaciones. Este enfoque ha convertido a Cundinamarca en un territorio atractivo para los profesionales de la salud y ha permitido garantizar atención médica las 24 horas, incluso en municipios ubicados a varias horas de la capital.