El gobierno nacional inyectó 70 mil millones a la UdeA como parte del rescate financiero

Antioquia

Este 31 de diciembre de 2025, el Ministerio de Educación informó que le fueron girados 70 mil millones de pesos a la Universidad de Antioquia como parte del rescate financiero que necesita la institución pública por los problemas económicos que afronta actualmente. Esto ocurre en medio de la polémica generada por la salida del rector John Jairo Arboleda, generada por el gobierno nacional y que se dio a conocer un día antes, es decir, el 30 del mismo mes.

Según la cartera de Educación, el giro pretende reforzar las acciones de salvamento financiero emprendido por el gobierno nacional y serán utilizados para garantizar su funcionamiento y fortalecer la estabilidad económica de la institución.

“Por voluntad política del presidente Gustavo Petro, el gobierno del cambio inyecta ya, de manera inmediata, 70 mil millones de pesos para el rescate financiero del alma mater de todas y todos los antioqueños. Quiero agradecerle al ministro de Hacienda, Germán Ávila, por la voluntad, por lo expedito y lo ágil que fue para conseguir estos recursos que se inyectan para el rescate financiero de la universidad”, manifestó Daniel Rojas Medellín, ministro de Educación.

El funcionario agrega que se trata de recursos con situación de fondos, lo que asegura su disponibilidad efectiva y su ingreso real a la Universidad de Antioquia, con lo que permite a la UdeA cumplir su misión histórica como referente académico, científico y social, al servicio de Antioquia y del país.

El giro de los recursos se realizó mediante la Resolución 3490 del 31 de diciembre de 2025, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.