27 feb 2026 Actualizado 02:32

Medellín

El Dagran corrige a la UNGRD por supuesto riesgo aguas abajo de Hidroituango por inundaciones

La entidad nacional manifestó que las poblaciones aguas debajo del proyecto hidroeléctrico estaban en una alerta roja por posibles inundaciones ante el elevado caudal del río Cauca.

Hidroeléctrica Hidroituango - Foto: EPM

Hidroeléctrica Hidroituango - Foto: EPM

Antioquia

En la tarde de este jueves, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reportó que existe una alerta roja para el río Cauca ante su alto caudal por las lluvias en el departamento de Risaralda. El mensaje de la entidad de orden nacional cita un reporte del IDEAM: “Atención municipios aledaños a la Central Hidroeléctrica de Ituango. Se mantiene alerta roja por inundaciones, crecientes súbitas y niveles altos en municipios de Antioquia: Santa Bárbara, La Pintada, Fredonia, Venecia, Olaya, Zaragoza, El Bagre y Nechí (incluye cuenca del río Medellín y río Nechí)”.

En otra parte del mensaje que incluye el agua que pasa por el proyecto Hidroituango, agrega el mensaje de la UNGRED: “La Alerta Roja indica probabilidad de amenaza inminente y posible movilización de recursos y evacuaciones”.

Ante este mensaje, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (DAGRAN) manifestó que esta información es imprecisa. Además, aclaró que incluso en la mañana del jueves la alerta que se había emitido para poblaciones del suroeste había cambiado de naranja a amarilla, evidenciando una disminución de nivel del río y, por ende, el riesgo de inundación, y agregó: “Esta información es imprecisa: la Central Hidroeléctrica de Ituango no tiene relación con las crecientes súbitas; por el contrario, el embalse actúa como regulador del caudal del río Cauca”.

