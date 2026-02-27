El Dagran corrige a la UNGRD por supuesto riesgo aguas abajo de Hidroituango por inundaciones

Antioquia

En la tarde de este jueves, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reportó que existe una alerta roja para el río Cauca ante su alto caudal por las lluvias en el departamento de Risaralda. El mensaje de la entidad de orden nacional cita un reporte del IDEAM: “Atención municipios aledaños a la Central Hidroeléctrica de Ituango. Se mantiene alerta roja por inundaciones, crecientes súbitas y niveles altos en municipios de Antioquia: Santa Bárbara, La Pintada, Fredonia, Venecia, Olaya, Zaragoza, El Bagre y Nechí (incluye cuenca del río Medellín y río Nechí)”.

En otra parte del mensaje que incluye el agua que pasa por el proyecto Hidroituango, agrega el mensaje de la UNGRED: “La Alerta Roja indica probabilidad de amenaza inminente y posible movilización de recursos y evacuaciones”.