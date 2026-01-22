En los próximos días la UdeA comenzará a pagar las deudas con empleados, profesores y proveedores
El nuevo rector de la universidad pública informó que los 70 mil millones anunciados por el gobierno nacional ya están en las cuentas de la institución.
Antioquia
El pasado 31 de diciembre de 2025, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación, había informado que le iba a girar 70 mil millones de pesos a la Universidad de Antioquia para ir subsanando la crisis financiera de la institución. El dinero ya fue desembolsado por el ministerio de Hacienda y puede ser utilizado.
El nuevo rector de la Universidad de Antioquia, Héctor Iván García García, informó que los 70 mil millones ya están en las cuentas de la institución y que serán utilizados lo más pronto posible.
“En los próximos días, iniciaremos el pago de las obligaciones laborales pendientes a empleados, profesores y a proveedores. Esta gran noticia nos llena de tranquilidad para empezar a pensar en la ruta que necesitamos para salir de la crisis”, aseguró el rector.
Recordemos que este anuncio de los 70 mil millones de pesos fue hecho un día después de que el mismo gobierno nacional ordenara la suspensión del cargo del entonces rector John Jairo Arboleda en medio de acusaciones sobre el presunto mal manejo económico que le habría dado el saliente funcionario a la crisis económica de la también conocida como Alma Mater.