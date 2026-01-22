En los próximos días la UdeA comenzará a pagar las deudas con empleados, profesores y proveedores

Antioquia

El pasado 31 de diciembre de 2025, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación, había informado que le iba a girar 70 mil millones de pesos a la Universidad de Antioquia para ir subsanando la crisis financiera de la institución. El dinero ya fue desembolsado por el ministerio de Hacienda y puede ser utilizado.

El nuevo rector de la Universidad de Antioquia, Héctor Iván García García, informó que los 70 mil millones ya están en las cuentas de la institución y que serán utilizados lo más pronto posible.

“En los próximos días, iniciaremos el pago de las obligaciones laborales pendientes a empleados, profesores y a proveedores. Esta gran noticia nos llena de tranquilidad para empezar a pensar en la ruta que necesitamos para salir de la crisis”, aseguró el rector.