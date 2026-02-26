Cerca de 1.200 personas afectadas tras erupción de volcán de lodo en San Juan de Urabá

San Juan de Urabá, Antioquia

Las autoridades departamentales continúan evaluando la emergencia registrada en la tarde de este miércoles, 25 de febrero, por la erupción de un volcán de lodo entre el casco urbano de San Juan de Urabá y el corregimiento de San Juancito.

Según confirmó Daniel Galeano, director encargado del Dagran, el fenómeno, provocado por la salida de material arcilloso y gas metano, no dejó personas lesionadas ni pérdidas humanas. Sin embargo, ocasionó daños en la vía de acceso al municipio y en la conducción del acueducto veredal, afectando la movilidad y el suministro de agua.

Evaluación preventiva de riesgos

Desde la madrugada de este jueves, 26 de febrero, personal del DAGRAN, junto con ingenieros civiles y geólogos, adelanta inspecciones técnicas en la zona para evaluar el riesgo y definir alternativas de solución, en coordinación con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo.

La emergencia impacta a cerca de mil 200 personas, especialmente por el cierre de la vía que comunica a San Juan de Urabá con San Juancito y el sector de Siete Vueltas, una de las rutas clave para el ingreso de alimentos, gas y otros suministros, tras el colapso del Puente Mulatos el mes pasado a causa de emergencias climáticas.

La Secretaría de Infraestructura Física evalúa una variante vial provisional, mientras que el Plan Departamental de Aguas revisa los daños, “ Así que hoy viene la evaluación de la Secretaría de Infraestructura Física para una nueva variante para el ingreso por tierra al municipio. Viene la evaluación también del Plan Departamental de Aguas con todos los equipos de la Secretaría de Ambiente para verificar esa conducción y la rehabilitación del acueducto”, agregó Galeano.

Emanación de metano en la zona

Las autoridades departamentales confirmaron que en el área continúa la salida de gas metano, un fenómeno natural asociado a la presión de los suelos arcillosos.

Aunque no representa un riesgo inmediato para la población, Galeano explicó:

“Si bien lo ocurrido ayer se produjo por la densidad de los suelos y la acumulación de metano, que al salir a la superficie genera esa especie de columna de humo, hoy continúa la emanación de gas hacia el exterior. Podrían presentarse nuevas erupciones u otros eventos similares; por eso queremos prevenir y mantenernos muy atentos junto a la comunidad para evitar cualquier riesgo adicional”.

Por esta razón, los organismos de socorro y expertos del DAGRAN mantienen monitoreo constante y han reforzado las medidas preventivas para evitar cualquier situación de peligro.