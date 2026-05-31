Pacto Histórico pide investigar asalto a sede política en Cali previo a las elecciones

Este 30 de mayo, a pocas horas de la jornada electoral para la elección presidencial, los senadores Alexander López y Kevin Gómez, la representante a la Cámara Ana Erazo y la concejala María del Carmen Londoño como miembros del Pacto Histórico denunciaron el asalto a una de sus sedes políticas ubicada en el barrio San Antonio de Cali.

Lo hicieron a través de un comunicado donde señalan que el ingreso se presentó en la madrugada de este sábado y calificaron el caso como un acto criminal que genera preocupación en medio del ambiente electoral.

“El acto criminal no solo vulnera la seguridad de un proyecto que se ha fortalecido gracias al acompañamiento del pueblo por su estricto comportamiento, sino que evidencia la profunda falta de garantías de seguridad que Cali brinda de cara a la jornada electoral”, expresaron desde el Pacto Histórico.

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Según la colectividad, los responsables ingresaron a la sede y hurtaron documentos que contendrían información relacionada con labores de control político.

“En un hecho sin precedentes que dejó muchas dudas para esta colectividad, los asaltantes ingresaron a la casa ubicada en el barrio San Antonio y hurtaron documentos con información importante para el ejercicio del control político e investigaciones que se adelantaban tanto en la Alcaldía de Cali como en la Gobernación del Valle”, dice el comunicado.

Los dirigentes manifestaron además que hasta el momento no se ha establecido si, además del robo, fueron instalados dispositivos de escucha o vigilancia dentro de las instalaciones, por lo que consideran necesario que las autoridades adelanten una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido.

Además, los denunciantes plantean que el hecho podría ser un mecanismo de intimidación política en vísperas de las elecciones presidenciales.

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En el comunicado, el Pacto Histórico plantea la hipótesis de que el hecho podría constituir una acción de intimidación política en vísperas de las elecciones presidenciales, una situación que, según afirman, genera inquietud frente a las garantías de seguridad para el ejercicio democrático.

La organización cierra su denuncia pública solicitando a la Alcaldía de Cali y a las autoridades adelantar las investigaciones para esclarecer los sucedió en la sede política.