Valle del Cauca activa alerta amarilla en toda la red hospitalaria por elecciones presidenciales

El hospital departamental del Valle cuenta con 120 camas registradas en urgencias, pero a diario funcionan 200 camillas por la alta demanda.

La red hospitalaria del Valle del Cauca entró en alerta amarilla como parte de las medidas preventivas adoptadas por la Gobernación del Valle para la jornada de elección presidencial de este 31 de mayo.

La decisión busca garantizar una atención oportuna ante cualquier eventualidad que pueda registrarse durante el proceso electoral, especialmente por las concentraciones masivas de personas y posibles alteraciones del orden público.

La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, explicó que la medida contempla la activación de planes de contingencia en hospitales y clínicas de todo el departamento para fortalecer la capacidad de respuesta y se incluye el norte del departamento del Cauca.

“El departamento del Valle del Cauca de forma conjunta con los distritos de Buenaventura, Cali y el norte del departamento del Cauca hemos organizado un plan para la atención de una emergencia que puede suscitarse alrededor de un evento que implica aglomeraciones masivas como son las elecciones de este domingo”, dijo la secretaria.

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En la alerta está contemplado la contención de pacientes hasta el próximo lunes a las seis de la tarde para concentrar los esfuerzos en cualquier emergencia.

“Dada la circunstancia de cierre de servicios, de falta de capacidad de oferta en el departamento y en el país, nos hemos organizado con todos los prestadores de servicios de salud para hacer una atención complementaria a los municipios pequeños y tratar de hacer contención de pacientes. En el departamento del Valle del Cauca solo se hará referencia de pacientes que tengan riesgo su vida, lo que llamamos urgencias vitales. El resto de los pacientes que se pueden postergar sus atenciones, se quedarán en los municipios donde fueron atendidos y tendrán acompañamiento de los especialistas de nuestras clínicas grandes”, explicó María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle.

En el norte del departamento la referencia estará articulada con el Hospital Universitario del Valle a través de Cartago; en el centro, con el Hospital Tomás Uribe Uribe de Tuluá y el Hospital San José de Buga; mientras que en Palmira se concentrará la atención para municipios como Florida, Pradera, Candelaria y El Cerrito, con apoyo de la Clínica Palma Real y el Hospital Raúl Orejuela Bueno.

“En Jamundí y Cali estamos integrando esfuerzos entre hospitales públicos y privados para acompañar a las instituciones más pequeñas y garantizar una atención adecuada como el Hospital Universitario, la Fundación Valle de Lili, la Clínica de Occidente, Imbanaco, la Clínica de los Remedios”, detalló Lesmes.

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El gerente del Hospital Universitario del Valle, Irne Torres, aseguró que el principal centro asistencial del departamento cuenta con los recursos necesarios para responder ante cualquier contingencia.

“Como institución estamos preparados, garantizando medicamentos, disponibilidad de talento humano y adecuando la capacidad hospitalaria para recibir pacientes. Sin embargo, también necesitamos el compromiso ciudadano para actuar de manera responsable y evitar hechos de violencia”, señaló Irne Torres.