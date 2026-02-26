Huila en alerta intensifican monitoreo por emergencias tras fuertes lluvias

Neiva

La Gobernación del Huila activó un seguimiento permanente ante las emergencias ocasionadas por las lluvias registradas en las últimas horas. De acuerdo con el balance oficial, se reportaron 14 situaciones relacionadas con deslizamientos, crecientes súbitos y un incendio estructural en siete municipios. Las afectaciones han generado cierres viales y daños en algunos sistemas de acueducto.

La Oficina para la Gestión del Riesgo informó que los eventos se presentaron entre el 24 y 25 de febrero de 2026 en municipios como Íquira, Oporapa, Saladoblanco, Garzón, La Plata, Pitalito y Tarqui. En varias zonas fue necesario activar maquinaria amarilla para remover material y restablecer el paso vehicular. Las autoridades locales trabajan de manera articulada para atender cada punto crítico.

Según Orlando Garzon de la oficina de gestión de riesgo, comento que “En Oporapa se registraron tres deslizamientos que obligaron al cierre total de vías terciarias y una departamental. En Garzón se atendieron cuatro emergencias entre derrumbes y crecientes súbitas, mientras que en La Plata un deslizamiento afectó la vía nacional hacia el centro poblado de Gallego, intervención que está a cargo del Instituto Nacional de Vías INVIAS. En Pitalito, la creciente del río Guachicos ocasionó la pérdida de banca en zona rural.

Cinco municipios permanecen en alerta roja por amenaza de movimientos en masa: Neiva, Palermo, Pitalito, Tesalia y Yaguará. También hay 13 municipios en alerta naranja y cuatro en alerta amarilla. En lo corrido de la primera temporada de menos lluvias de 2026 se han contabilizado 191 emergencias en 30 municipios, con 283 viviendas afectadas y daños en infraestructura pública y educativa.