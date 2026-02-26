Eduardo Méndez tras la actuación del juez Ulloa en Santa Fe - Nacional: “Lo postularé para la final Mundial” / Colprensa

No cesa la polémica respecto al partido entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional, duelo de Liga Colombiana que terminó con victoria antioqueña por 1-2 en el Estadio El Campín.

La presentación del árbitro Diego Ulloa se puso en entredicho a raíz de dos jugadas polémicas: el penal sancionado para Nacional por infracción de Daniel Torres y la acción de gol anulada a Santa Fe por falta de Hugo Rodallega.

Justamente sobre esta última acción, hablaron César Haydar en el visitante y tanto Rodallega como Torres en el local. Mientras que el primero aseguró que fue una “viveza” de su parte, los otros dos interpretaron esa declaración como una ”burla" contra la actuación arbitral.

Eduardo Méndez habló sobre la labor de Diego Ulloa en Santa Fe vs Nacional

El presidente Eduardo Méndez habló en El Morningol sobre la actuación del juez Diego Ulloa, a quien no criticó para evitar posibles sanciones y contrario a ello lo postuló para dirigir la final de un Mundial de Fútbol.

“No le vio el estilo, el porte, al terminar el partido. Yo creo que Ulloa durmió bien... Hay muchas cosas, pero creo que a ese señor lo voy a postular para que pite una final del Mundial, de verdad que se lo merece”, dijo el dirigente de manera irónica sobre el árbitro central.

Hablando más a detalle de lo visto en El Campín, sentenció: “Los árbitros son seres humanos que pueden errar, pero es que errar tanto en 90 minutos es muy complicado. Y cuando se reconoce por parte de los infractores unas vivezas, termina certificando que el comportamiento del árbitro fue...”.

Por otro lado, Méndez descartó de manera tajanta poner la queja ante la Comisión Arbitral, teniendo en cuenta que “siempre” le dan la razón con los fallos, pero igual no pasa nada frente a lo ocurrido.

“Uno ya para qué pone la queja, si siempre le dan la razón a uno, pero ese punto que perdimos puede valer 3 mil o 4 mil millones de pesos y quién los devuelve... Cada vez que hago quejas me dan la razón, pero para qué me sirve esa razón”, explicó.

Lo único que le queda al dirigiente es “mandar una petición a la Comisión Arbitral” para mejorar los criterios a la hora de elegir a los árbitros y pidió que se publiquen los audios del VAR, argumentando que “no puede haber nada oculto”.