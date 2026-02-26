Daniel Torres apunta contra Haydar y “los vivos” del fútbol colombiano: “Hay que meterles mano”

En polémica terminó el partido entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional. Aunque la victoria fue para el cuadro antioqueño en el Estadio El Campín (1-2), los focos se quedaron con una discutida acción que pudo cambiar el rumbo del compromiso.

Durante los últimos minutos del encuentro, el cuadro cardenal logró el empate por intermedio de Omar Fernández, pero el juez Diego Ulloa terminó invalidando la acción por una controvertida falta previa de Hugo Rodallega contra César Haydar.

La situación, lejos de quedar en el terreno de juego, siguió dando de qué hablar en el post-partido. Haydar señaló en rueda de prensa que “más vivo” que su contrincante, mientras que Rodallega en zona mixta lo acusó por “burlarse del arbitraje”.

Daniel Torres apunta contra Haydar y “los vivos” del fútbol colombiano

Otro en sumarse a la polémica fue Daniel Torres, quien advirtió ante los medios de comunicación que “a los vivos hay que meterles mano”, haciendo clara alusión a lo dicho previamente por César Haydar.

“En el fútbol a veces se juega con viveza, pero a los vivos hay que meterles mano. No nos corresponde a nosotros, para eso hay entes que deciden. Veremos qué pasa”, dijo el experimentado mediocampista.

Y fue claro respecto a si era o no infracción de Rodallega en el gol de Omar Fernández: “Son acciones que no necesitan opiniones. Para qué opinamos si la acción habla por sí sola... Entiendo que toda jugada se revisa, pero lo dicho, la acción habla por sí sola”

Finalmente, habló sobre el penalti que cometió en el inicio de la segunda parte, tras falta sobre Milton Casco. Si bien admite que fue al cruce con “intensidad”, también sentenció que el contacto lo busca el lateral argentino.

“Voy con intensidad en la acción. Pienso que va a rematar, mi pie viene deslizando y tiene el contacto de él. Creo que son decisiones que no nos corresponden, ellos (los árbitros) deciden a veces bien o mal. No hablo de la acción, pero sí digo que a través de ella pudieron levantarse. Estábamos bien y esa acción le da la oportunida a Nacional de encontrarse nuevamente con el partido”, concluyó.

