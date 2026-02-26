César Haydar sobre gol anulado a Santa Fe: “El fútbol es de contacto, pienso que fui más vivo”

Independiente Santa Fe cayó 1-2 ante Atlético Nacional en El Campín, en juego pendiente por la quinta fecha del fútbol colombiano. El encuentro terminó con una gran polémica, tras un gol anulado a Omar Fernández Frasica.

Antes de cumplirse el tiempo reglamentario, Frasica aprovechó un mal despeje de la defensa Verdolaga para anotar el que era el 2-2 del compromiso; sin embargo, el árbitro Diego Ulloa, apoyado en su juez de línea, sancionó una falta previa de Hugo Rodallega sobre César Haydar.

El mismo Haydar, al final del compromiso, aseguró en la rueda de prensa que fue “más vivo”, al sentir el contacto de Rodallega y caer en el área. De igual manera, el defensor central consideró que la acción sí había sido una falta contra él.

“Acabé de ver la jugada también, no se fijen tanto cuando Rodallega me coloca el brazo en la espalda, si no que también me toca, ahí también me dejó la marca, la del primer tiempo y ahora la del empujón también. El fútbol es de contacto, pienso que fui más vivo, era un 50/50 si el árbitro la pitaba o no la pitaba, pero más que todo me quedó que fue falta”. comentó al respecto.

Haydar añadió sobre la acción: “También fue un error mí no haber cabeceado, pero si también salto igual iba a ser falta, también vi que se va a crear una polémica por eso, es un vaso de agua medio lleno o medio vacío y al final fue falta”.

El defensa atlanticense de 24 años también fue autocrítico con su desempeño: “Pienso que a la hora de actuar soy un privilegiado, podría estar otro con mejores condiciones que yo, física, mental o futbolísticamente, hoy me tocó a mí. Tenemos un grupo muy extenso, en realidad pienso que no es fácil para el profesor, tenemos partido cada tres días, viene Tolima en Ibagué, viene Millonarios por Sudamérica”.

“Hay muchas fallas, muchas falencias, que en realidad siempre después de cada partido, no importa que sea figura o no sea figura, siempre hay muchas cosas por mejorar, es lo primero que siempre digo, la idea es que entre menos errores cometamos, sacamos el arco en cero”, concluyó al respecto.