Derrumbe en La Florida, en Pereira, deja más de 100 árboles atravesados en la quebrada La Cristalina

En el corregimiento de La Florida, en Pereira, la montaña cedió tras varios días de lluvias intensas. El pasado 15 de febrero, un derrumbe arrastró grandes cantidades de tierra, guadua y árboles completos hasta taponar la quebrada La Cristalina en su desembocadura con el río San José.

La emergencia generó preocupación entre los habitantes del sector, debido al riesgo de que el material acumulado represara el cauce y provocara una creciente súbita que afectara viviendas y fincas aguas abajo.

Desde el lunes siguiente al derrumbe, comenzaron las labores para retirar la masa vegetal y el lodo que bloquean el paso del agua. El panorama ha sido complejo, según quienes trabajan en la zona, entre 120 y 130 árboles habrían quedado atravesados en el cauce tras la avalancha.

En el lugar han participado cerca de 60 a 70 personas entre organismos de socorro, operarios y personal técnico, quienes han trabajado durante varios días cortando troncos, extrayendo material y asegurando el terreno para evitar nuevos deslizamientos. La prioridad es liberar completamente el cauce antes de que se presenten nuevas lluvias fuertes.

David Mesa, coordinador de emergencias del municipio de Pereira.

“La Dirección de Gestión del Riesgo está comandando el PMU, con el tema de entidades, intentando recuperar el cauce normal del río, de la cristalina de ese sector. Como Dirección de Gestión del Riesgo somos administradores de la emergencia y articulamos con las entidades para hacer un trabajo coordinado. Hasta el momento, todo ha transcurrido con normalidad, no hemos tenido ninguna dificultad y seguimos avanzando con las operaciones.

La comunidad ha seguido de cerca los trabajos, consciente de que el riesgo no ha desaparecido mientras el material continúe acumulado. Las autoridades mantienen un Puesto de Mando Unificado en la zona y monitorean permanentemente el comportamiento del río.

Aunque hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni daños mayores en viviendas, el temor persiste entre los habitantes del corregimiento, especialmente en esta temporada invernal que ha aumentado la inestabilidad del terreno.

Mientras el agua sigue corriendo con fuerza en La Cristalina, los trabajos continúan contrarreloj para reducir el riesgo y devolver la tranquilidad a quienes viven en este sector rural de Pereira.