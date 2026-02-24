Cuatro municipios en alerta roja por crecientes súbitas y deslizamientos de tierra en Risaralda

Risaralda

Las lluvias continúan en el departamento de Risaralda, sobre todo al occidente donde se encuentran los municipios que están en alerta roja, entre ellos, por crecientes súbitas están las localidades de Pueblo Rico, Mistrató y Quinchía.

Alfredo Muñoz, director de la Defensa Civil en Risaralda, señala que además son 13 de los 14 municipios de Risaralda los que tienen algún tipo de alerta.

“Por crecientes súbitas nos da una alerta roja para Río San Juan, con especial atención en los municipios de Mistrató y Pueblo Rico. Una alerta naranja para río Otún con especial atención en el municipio de Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas, Marsella, Pereira, río Risaralda con especial atención en el municipio de Apía, Balboa, Belén de Umbría, La Virginia, Mistrató, río Cauca con especial atención en el municipio de Quinchia y La Virginia."

El director también señaló las alertas por deslizamientos de tierra según el ideam.

“En este mismo boletín está dando una alerta roja por posibles deslizamientos de tierra para el municipio de Guática, Mistrató, Quinchía, una alerta naranja para el municipio de Belén de Umbría, Dosquebradas, Marsella, Pereira, Pueblo Rico y Santa Rosa de Cabal. Y una alerta amarilla para el municipio de Apía, La Celia, La Virginia y Santuario.”

En las últimas horas, la Procuraduría General de la Nación emitió la Directiva 006 de 2026, en la que exhorta a las entidades nacionales, departamentales y municipales a activar de manera inmediata planes de prevención y atención ante los efectos de la variabilidad climática.

El llamado se da por el aumento de las lluvias y la presencia de frentes fríos que ya han provocado emergencias en varias regiones del país, entre ellas en el departamento de Risaralda, por lo que el Ministerio Público pide fortalecer las acciones de monitoreo, mitigación y respuesta.