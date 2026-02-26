Fiscalía pide compulsa de copias contra defensa de Nicolás Petro

Lucy Marcela Laborde, fiscal del caso contra Nicolás Petro solicitó este jueves que se compulsen copias contra el abogado Alejandro Carranza, defensor del exdiputado del Atlántico, luego de que en audiencia hiciera referencia a un video que, según el ente acusador, habría sido obtenido de manera ilícita.

Durante la diligencia judicial, la fiscal Lucy Laborde pidió al juez Hugo Carbonó que se investigue la actuación del abogado Alejandro Carranza, al considerar que este expuso material correspondiente a una audiencia de carácter reservado sin contar, presuntamente, con la autorización legal para su obtención y divulgación.

“Que se compulsen copias, que esa a u diencia reservada, ese audio y video de la audiencia reservada, se obtuvo ilícitamente (…) el video corresponde a esa audiencia reservada de solicitud de orden de captura en contra de Nicolás Petro y Daysuris Vásquez”, manifestó la fiscal en estrados.

La funcionaria precisó que la grabación mencionada corresponde a la audiencia de solicitud de orden de captura celebrada contra Nicolás Petro y Daysuris Vásquez, diligencia que se llevó a cabo ante el Juzgado 16 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá y que, por su naturaleza, tenía carácter reservado.

Según Laborde, la defensa ha sido reiterativa en afirmar que en dicha audiencia el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño señaló que una fuente no formal habría suministrado información relevante para sustentar la solicitud de captura.

De acuerdo con lo expuesto por la fiscal, el abogado Carranza llegó a asegurar que esa fuente reservada habría sugerido al fiscal realizar un allanamiento a la vivienda de Nicolás Petro. “Ese audio y ese video lo expuso”, enfatizó Laborde, al cuestionar la legalidad de la obtención del material.

La Fiscalía sostuvo que, tratándose de una audiencia reservada, el acceso a su contenido requería autorización judicial, por lo que la eventual obtención y utilización del video podría configurar una irregularidad que deberá ser evaluada por las autoridades competentes.

La audiencia se reanudará en la tarde de este jueves.