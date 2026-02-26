Fiscalía prepara escrito de acusación a funcionarios por presunto cartel de extorsiones

En entrevista con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, la directora especializada contra la Corrupción, Madeleyne Pérez Ojeda, reveló en primicia que la Fiscalía General de la Nación prepara escrito de acusación contra implicados en presunto cartel de corrupción judicial.

Se trata de una presunta red de corrupción judicial que cobraba entre 400 y 1.000 millones de pesos por direccionar procesos de lavado de activos y extinción de dominio que se siguen en la entidad.

Por estos hechos hay nueve procesados, entre ellos cuatro funcionarios de la Dijín, dos investigadores del CTI y tres exfuncionarios: dos de la Policía Nacional y uno del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Entre los indiciados se encuentran varios integrantes de la Dijín de la Policía Nacional.

El capitán Nelson Fabián Pinzón Rodríguez

Los subintendentes Carlos Iván Mendieta Moya y Leonardo Albeiro Padilla Cajamarca.

y El patrullero Michael Sebastián Laguado Carrillo.

Los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Jimmy Alexander Rodríguez Corredor y Luis Fernando Villalba Cogollo .

. Los exfuncionarios de la Policía Nacional y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) Luis Eduardo Riveros García, Rosember Gil Ramírez y Jimmy Gerardo Casas Torres.

Al parecer, desde 2014 les exigían este monto de dinero a los familiares de Juan Carlos Ramírez Taborda, conocido como ‘Manicomio’ o ‘El Piloto’, quien cumplió una pena en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.

Según la investigación de la Fiscalía, los procesados “estarían involucrados en el cobro de dinero para direccionar procesos de lavado de activos y de extinción del derecho de dominio. Ocho de los investigados irán a centro carcelario y uno más permanecerá en su lugar de residencia”.

Producto del trabajo de un Grupo de Tareas Especiales, conformado por fiscales e investigadores de la Seccional Bogotá y de la Dirección Especializada contra la Corrupción, se les imputaron a los procesados los delitos de concierto para delinquir, concusión, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias, acceso abusivo a sistema informático, amenazas a servidor público y abuso de autoridad por acto arbitrario.