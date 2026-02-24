Juez legalizó la captura del concejal Alexis Castillo: está investigado por violencia intrafamiliar
El cabildante se entregó en la mañana de este martes a la justicia.
Un juez de Barranquilla legalizó la captura del concejal Alexis Castillo, señalado de violencia intrafamiliar. El cabildante se entregó a la justicia en la mañana de este martes tras conocerse una orden de captura vigente.
Noticia en desarrollo...