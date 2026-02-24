Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

24 feb 2026 Actualizado 23:31

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Barranquilla

Juez legalizó la captura del concejal Alexis Castillo: está investigado por violencia intrafamiliar

El cabildante se entregó en la mañana de este martes a la justicia.

El concejal a las afueras de la URI. Foto: cortesía.

El concejal a las afueras de la URI. Foto: cortesía.

Efraín

Barranquilla

Un juez de Barranquilla legalizó la captura del concejal Alexis Castillo, señalado de violencia intrafamiliar. El cabildante se entregó a la justicia en la mañana de este martes tras conocerse una orden de captura vigente.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Noticia en desarrollo...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir