$50 millones por ubicación de Andrés Vásquez, candidato al Senado, desaparecido en el Cesar
El candidato al Senado desapareció este miércoles, 25 de febrero, en el municipio de Pelaya, en el Cesar.
Las autoridades en el Cesar han ofrecido hasta $50 millones de recompensa por información que permita la ubicación del candidato al Senado, Andrés Vásquez.
Vásquez había llegado al municipio de Pelaya para visitar a algunos familiares y en la mañana de este miércoles, 25 de febrero, desapareció cuando se desplazaba hacia Aguachica para atender una entrevista de un medio de comunicación.
Noticia en desarrollo...