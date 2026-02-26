Hable con elPrograma

$50 millones por ubicación de Andrés Vásquez, candidato al Senado, desaparecido en el Cesar

El candidato al Senado desapareció este miércoles, 25 de febrero, en el municipio de Pelaya, en el Cesar.

Andrés Vásquez, candidato al Senado. Foto: Redes sociales

Efraín

Valledupar

Las autoridades en el Cesar han ofrecido hasta $50 millones de recompensa por información que permita la ubicación del candidato al Senado, Andrés Vásquez.

Vásquez había llegado al municipio de Pelaya para visitar a algunos familiares y en la mañana de este miércoles, 25 de febrero, desapareció cuando se desplazaba hacia Aguachica para atender una entrevista de un medio de comunicación.

Noticia en desarrollo...

