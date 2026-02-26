$50 millones por ubicación de Andrés Vásquez, candidato al Senado, desaparecido en el Cesar

Las autoridades en el Cesar han ofrecido hasta $50 millones de recompensa por información que permita la ubicación del candidato al Senado, Andrés Vásquez.

Vásquez había llegado al municipio de Pelaya para visitar a algunos familiares y en la mañana de este miércoles, 25 de febrero, desapareció cuando se desplazaba hacia Aguachica para atender una entrevista de un medio de comunicación.

Noticia en desarrollo...