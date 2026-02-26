Video | Así hizo erupción un volcán de lodo en San Juan de Urabá, Antioquia

San JUan de Urabá- Antioquia

En la tarde de este miércoles 25 de febrero se registró la erupción de un volcán de lodo en San Juan de Urabá, en el departamento de Antioquia. De manera preliminar, las autoridades no han reportado personas lesionadas.

Desde que se reportó la situación, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran) y la Alcaldía de San Juan de Urabá han estado evaluando la emergencia.

El Concejo Municipal del Riesgo de la población antioqueña la erupción del volcán se reportó cerca de la planta de tratamiento del acueducto municipal.

“De manera preliminar nos informan que, aunque hay viviendas cercanas al sitio de la emergencia, no se reportan personas lesionadas. Hasta el momento solo se reporta afectación en la vía al corregimiento Siete Vueltas. De manera preventiva se realizará la evacuación de las viviendas cercanas al sitio”, dijo el Dagran en la red social X.

Además, se enviará un equipo técnico que visitará la zona para evaluar la emergencia, además de personal la secretaría de la Secretaría de Infraestructura y maquinaria amarilla para dar transitabilidad a la vía.

Los daños en la zona

Hasta el momento, la erupción ha dejado daños en la fauna y la zona boscosa debido a que podría reportarse un incendio forestal.

