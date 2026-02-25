Ocho subregiones entran en obra: comienza intervención de 634 km de vías en Antioquia

Antioquia

La Gobernación de Antioquia anunció el inicio del plan de pavimentación de 634 kilómetros de vías secundarias y terciarias en 29 corredores estratégicos del departamento.

El arranque del programa corresponde a la fase técnica preliminar, que incluye estudios de topografía, análisis de suelos y ensayos de laboratorio, pasos previos a la intervención física de los tramos priorizados.

Inversión departamental

La inversión asciende a 882 mil millones de pesos, recursos autorizados por la Asamblea Departamental. Según la administración, el proyecto generaría cerca de 10.000 empleos, entre 3.000 directos y 7.000 indirectos, a medida que avancen las intervenciones.

El gobernador Andrés Julián Rendón explicó que la iniciativa surgió como respuesta a una necesidad reiterada en distintos municipios del departamento: mejorar la red secundaria que conecta las poblaciones.

Recordó que el Departamento tiene a su cargo cerca de 5.000 kilómetros de vías secundarias, de los cuales aproximadamente 2.000 estaban pavimentados.

Ante esa brecha, la administración optó por aplicar un modelo de estabilización que ya había sido implementado en Rionegro.

¿Cómo funciona este modelo?

El mecanismo contempla el aprovechamiento del suelo existente, al que se le aplica un tratamiento con cemento, cal u otros materiales según los estudios técnicos de cada tramo, para posteriormente incorporar una capa asfáltica y ejecutar obras complementarias como drenajes y cunetas.

Según la Gobernación, este tipo de intervención permite optimizar recursos frente a una reconstrucción total de la vía, manteniendo condiciones técnicas acordes con el tránsito proyectado en cada corredor.

Pavimentación de la primera etapa

De los 634 kilómetros proyectados en esta primera etapa, la subregión de Urabá concentrará 120,65 kilómetros; Norte, 117,25 km; Oriente, 99,22 km; Occidente, 94,95 km; Suroeste, 68,26 km; Magdalena Medio, 55 km; Nordeste, 54,1 km; y Bajo Cauca, 25 km.

La priorización de los tramos se realizó con base en criterios técnicos, volúmenes de tránsito y el estado actual de las vías, muchas de las cuales permanecen en afirmado.

En varios de estos territorios, una parte significativa de la red secundaria a cargo del Departamento aún no cuenta con pavimentación.

Con este programa, la administración departamental busca aumentar progresivamente el número de kilómetros pavimentados dentro de la red vial a su cargo y mejorar la conectividad entre municipios, en un proceso que inicia con la fase técnica y avanzará hacia la ejecución de las obras en los corredores definidos.