¿Hay riesgo por erupción del volcán en San Juan de Urabá, Antioquia? Servicio Geológico se pronuncia

Imagen de Erupción volcan en San Juan de Urabá y logo de el SGC

En la tarde del pasado miércoles 25 de febrero se registró la erupción del volcán de lodo en San Juan de Urabá, ubicado en el departamento de Antioquia.

El Servicio Geológico Colombiano (que es la entidad encargada de investigar el subsuelo, gestionar amenazas geológicas y demás), a través de su cuenta de X, se pronunció al respecto del hecho, aclarando que los volcanes de lodo son estructuras diferentes a la de los volcanes magmáticos, ya que estos últimos tienen erupciones más grandes en comparación con la de un volcán de lodo, como el que hizo erupción el día de ayer.

La entidad aclara que normalmente las erupciones de este tipo de volcanes están relacionadas con el movimiento de lodos en zonas de cultivos y viviendas, el agrietamiento del terreno y la eventual explosión de los gases expulsados por estas estructuras geológicas.

Según estudios realizados por el SGC, en nuestro país, los volcanes de lodo que con anterioridad han hecho erupción, relacionados con la salida de gas metano, han ocurrido en zonas poco pobladas.

Le puede interesar: ¿Retornará la normalidad a los municipios de la Zona de Amenaza Alta del Volcán Galeras?

¿Hay más volcanes de lodo en Colombia?

El Servicio Geológico Colombiano, tras la erupción del volcán de lodo registrado el pasado 25 de febrero, aprovechó para dar a conocer la presencia de más de este tipo de estructuras geológicas en Colombia, mencionando que entre los departamentos de Atlántico, Córdoba, Sucre, Bolívar y Antioquia, y en cercanías del Caribe, menciona la entidad, están ubicados centenares de volcanes de lodo.

“En total hay más de 100 volcanes de lodo y cientos de manifestaciones adicionales de salidas de lodo por bocas que no conforman volcanes.” dijo el SGC en la red social X.

También añaden lo poco viable que es establecer un sistema de monitoreo para cada uno de los volcanes de lodo que están en el país, ya que es muy frecuente la aparición de este tipo de manifestaciones geológicas.

También le puede interesar: Gobierno instala puesto de mando unificado tras cierre del Parque Tayrona por crisis de seguridad

Para finalizar, en su comunicado en esta red social (X), el SGC habla sobre su compromiso como entidad para brindar información sobre eventos geológicos similares; por otra parte, hace un llamado para que los ciudadanos recuerden que las autoridades locales y regionales, coordinadas por la Unidad Nacional del Riesgo de Desastres (UNGRD), están a cargo de este tipo de emergencias.

“Invitamos a la comunidad a informarse a través de los canales oficiales de las entidades que conforman el Sistema Nacional del Riesgo de Desastres. El SGC comunicará oportunamente cualquier novedad sobre este evento.” menciona el Servicio Geológico Colombiano.

También puede leer: Ideam alerta por lluvias intensas en Caribe y región Andina este fin de semana

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: