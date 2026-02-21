Gobierno instala puesto de mando unificado tras cierre del Parque Tayrona por crisis de seguridad

El Ministerio de Ambiente activó un Puesto de Mando Unificado Ambiental (PMUA) en el Parque Nacional Natural Tayrona, luego de su cierre temporal por amenazas, bloqueos y alteraciones del orden público que pusieron en riesgo a funcionarios y visitantes.

El cierre del parque, oficializado a mediados de febrero, no responde esta vez a razones ambientales, como ocurre cada año para permitir la recuperación de ecosistemas, sino a un contexto de seguridad.

En los últimos días se registraron bloqueos en accesos, presiones contra el personal de Parques Nacionales y tensiones con comunidades indígenas vinculadas históricamente al territorio.

Ante ese escenario, la ministra de Ambiente, Irene Vélez Torres, instruyó al Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros Crímenes Ambientales (Conaldef) para instalar un PMUA. Esta figura funciona como un centro de coordinación entre entidades del Gobierno para tomar decisiones rápidas en situaciones críticas.

Ante ello, la ministra dijo, “Nos importan las comunidades y queremos que las soluciones se construyan con ellas. El Parque Nacional Natural Tayrona es una joya ecosistémica del país y debemos trabajar conjuntamente por su protección y la de los funcionarios de la entidad”, afirmó Vélez.

¿Quiénes participan y qué se busca?

En el Puesto de Mando Unificado Ambiental participan los ministerios de Ambiente, Interior y Defensa, la Alcaldía de Santa Marta, la Defensoría del Pueblo y la Alta Consejería para la Paz de la ciudad. El objetivo es recuperar el orden, garantizar la seguridad y abrir un proceso de diálogo con las comunidades involucradas.

Además, el Gobierno anunció la instalación de una mesa de trabajo con autoridades indígenas reconocidas, prevista para la próxima semana. La intención es abordar las tensiones por el manejo del parque y construir acuerdos que permitan estabilizar la situación.

¿Qué está pasando en el Tayrona?

La crisis se originó tras operativos institucionales para hacer cumplir normas sobre ocupaciones y actividades dentro del área protegida. Estas acciones generaron reacciones en algunos sectores, incluyendo bloqueos y restricciones al ingreso.

El resultado fue una decisión preventiva: cerrar temporalmente el parque mientras se restablecen las condiciones de seguridad. Esto implica suspender el ingreso de turistas, detener actividades económicas y reforzar la presencia institucional.

El Tayrona es uno de los destinos naturales más visitados del país y una fuente clave de ingresos para Santa Marta y comunidades cercanas. Cada temporada alta moviliza miles de visitantes nacionales y extranjeros, lo que dinamiza hospedajes, transporte, alimentación y servicios turísticos.

Le puede interesar: “La cura puede terminar siendo peor que la enfermedad”: Contralor sobre muerte de Kevin

Un cierre, incluso temporal, impacta directamente esa cadena económica. Por eso, la coordinación entre seguridad, diálogo social y gobernanza ambiental será determinante para definir cuándo y cómo se reabrirá el parque.

Más que un problema de orden público

La instalación del PMUA refleja que el Gobierno está tratando la situación no solo como un asunto de seguridad, sino también de gobernanza ambiental.

El hecho de que intervenga el Conaldef indica que también hay preocupación por posibles afectaciones ambientales o delitos asociados al uso indebido del área protegida.

La evolución de las mesas de trabajo y las condiciones de orden público definirán el futuro inmediato de uno de los parques naturales más emblemáticos de Colombia y del turismo en Santa Marta.