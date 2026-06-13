Gobierno de Venezuela confirma que muerte de alias ‘Niño Guerrero’ fue en el sureste del país

El Gobierno venezolano calificó el operativo que resultó en la muerte de alias “Niño Guerrero” como una "operación combinada" con Estados Unidos en el estado Bolívar, al sureste del país. (Foto: Caracol Radio / Cortesía )

Luego de dos horas del anuncio del presidente Donald Trump sobre una accion militar que denominó “ataque cinético” del que resultó muerto Héctor Rusthenford Guerrero, alias ‘Niño Guerrero’ (líder de la banda Tren de Aragua), el gobierno venezolano reaccionó a traves de un comunicado en el que califica la acción de “operación combinada entre organismos de seguridad de Venezuela y de los Estados Unidos”.

En el texto se confirma que el hecho ocurrió en el estado Bolívar, al sureste del país.

Previamente el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, había adelantado que dicha operación se realizó a inicios de semana.

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Según el texto publicado por el gobierno que encabeza Delcy Rodríguez, se dio un enfrentamiento entre “integrantes de estructuras criminales” y las fuerzas militares.

Aunque el comunicado habla de “apoyo tecnológico especializado” y de “mecanismos de cooperación e intercambio de información de inteligencia entre las autoridades de ambos países” no queda claro si tropas estadounidenses actuaron en territorio venezolano.

Vale recordar que el pasado 23 de mayo el jefe del Comando Sur, Francis Donovan, estuvo en Venezuela a raíz de unos ejercicios militares que realizaron en Caracas.

Posteriormente, el 3 de junio, el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, también llevó a Caracas. Tanto Donovan como Caine sostuvieron reuniones con funcionarios venezolanos aunque hasta el momento no han revelado con quiénes.

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A inicios de esta semana se conoció de un fuerte despliegue militar en el estado Bolívar, estado minero y en paralelo, el secretario de Guerra, señalaba, desde Cuba, que pronto se sabrían noticias sobre Venezuela en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico.

Sobre el ‘Niño Guerrero’ pesaba una recompensa para su captura tanto en Venezuela como en Estados Unidos.