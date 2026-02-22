Ideam alerta por lluvias intensas en Caribe y región Andina este fin de semana

¿Seguirán las lluvias en Colombia? IDEAM advierte frente frío para fin de semana 7 y 8 de febrero

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) advirtió que entre el 20 y el 22 de febrero se registrará un incremento sostenido de lluvias en gran parte del país, con mayor impacto en la región Caribe, la Andina y el Pacífico. La entidad señaló que el fenómeno está asociado a una línea de inestabilidad en el mar Caribe, es decir la llegada de fuertes vientos con lluvia, lo que eleva el riesgo de deslizamientos y crecientes súbitas.

Desde este domingo 22 de febrero las precipitaciones se mantienen en amplios sectores del territorio nacional. Los mayores acumulados se concentran en el Pacífico, especialmente en Chocó, norte del Valle del Cauca y Cauca, y en zonas de Antioquia y el Eje Cafetero.

Según el pronóstico del tiempo por parte de la entidad, en la Amazonía, y departamentos como Caquetá y Putumayo podrían registrar lluvias intensas de manera puntual. Mientras tanto, en el Caribe las precipitaciones se enfocan en el sur de Bolívar, Sucre y Córdoba, con registros aislados en Magdalena y Atlántico.

En la región Andina, se prevén acumulados relevantes en Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, norte del Tolima y occidente de Cundinamarca. La combinación de humedad constante y relieve montañoso aumenta la probabilidad de deslizamientos, especialmente en corredores viales secundarios y terciarios.

En la Orinoquía, Meta y Vichada mantendrán lluvias moderadas, mientras que en la Amazonía se esperan acumulados fuertes en Caquetá, Putumayo, Amazonas y Vaupés. En el Caribe continuará el patrón lluvioso en el sur de Bolívar, Sucre, Córdoba y Magdalena continental.

Domingo con lluvias persistentes en zonas de montaña

El domingo 22 de febrero el pronóstico indica un aumento adicional de nubosidad y precipitaciones, particularmente en áreas montañosas del centro del país y el Caribe.

Se estiman acumulados muy altos en el sur de Antioquia, el Eje Cafetero, norte y centro del Tolima, occidente de Cundinamarca y zonas montañosas del Cauca y Nariño. Estas condiciones podrían extenderse hacia el piedemonte de Caquetá y Meta, donde la persistencia de lluvias intensas incrementa el riesgo de crecientes súbitas.

En Bogotá se esperan lluvias después del mediodía del domingo, con temperaturas entre 11 °C y 20 °C, lo que podría afectar la movilidad y las actividades al aire libre.

¿Por qué está lloviendo más?

El IDEAM explicó que la presencia de una línea de inestabilidad en el mar Caribe, una franja donde confluyen corrientes de aire que favorecen la formación de tormentas, sumada al efecto de un nuevo frente frío, está impulsando el desarrollo de nubosidad densa sobre el país.

A esto se suma la configuración de sistemas de alta presión en zonas cercanas a Bolivia y Perú, que estarían canalizando humedad hacia Colombia. Ese aporte adicional de vapor de agua intensifica las lluvias en el centro y sur del Pacífico, sectores de la región Andina y el occidente de la Amazonía.

Alertas por deslizamientos y tormentas

Ante el aumento de precipitaciones, el IDEAM pidió especial atención en departamentos con alerta roja por deslizamientos, debido a la saturación del suelo en zonas de ladera.

La entidad recomendó evitar transitar por áreas de alta pendiente durante lluvias intensas, reportar derrumbes en vías y asegurar techos y estructuras ante posibles tormentas eléctricas o vientos fuertes. También insistió en mantener limpios canales y desagües para reducir el riesgo de inundaciones urbanas.

El patrón previsto no se limita a lluvias aisladas, sino a un escenario de precipitación extendida y persistente en buena parte del occidente, centro y sur del país. Cuando las lluvias se mantienen durante varios días consecutivos, el riesgo no solo depende de la intensidad, sino de la acumulación progresiva en el suelo y en las cuencas.

Esto implica mayor probabilidad de emergencias locales, afectaciones en vías rurales y presión sobre sistemas de drenaje urbano. Además, coincide con un periodo de alta movilidad en varias regiones, lo que exige mayor monitoreo por parte de autoridades territoriales.

Lluvias continuarán la próxima semana

Según el IDEAM, “el aumento de precipitaciones podría extenderse durante los días 22, 23 y 24 de febrero en sectores del Caribe, la región Andina y el Pacífico”.

La recomendación es mantenerse informado a través de los reportes oficiales y seguir las alertas preventivas en cada región.