Desmanes en el estadio El Campín pudieron causarse por entrega inadecuada de boletas, según Distrito

Desmanes en el estadio El Campín pudo causarse por entrega inadecuada de boletas, según Distrito.

Bogotá D.C

En la noche del miércoles 25 de febrero se presentaron disturbios en medio del partido entre Atlético Nacional vs Independiente Santa Fe en el estadio El Campín en Bogotá.

Los desmanes fueron protagonizados entre barras de Atlético Nacional tanto adentro como a las afueras del estadio.

Desde la Alcaldía de Bogotá rechazaron el comportamiento violento de los hinchas , que eran aproximadamente 8 mil personas.

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, explicó las razones por las que pudieron causarse estos desmanes y lo atribuyó a la entrega de boletas.

“Al parecer algunas personas que entraron a una tribuna pertenecían a la barra que estaba ubicada en la otra tribuna. Eso indicaría que hubo una posible entrega inadecuada de boletas, pero en la sesión del lunes que es extraordinaria se harán las revisiones pertinentes”, indicó el secretario.

Después de que algunos barristas se pasan a la otra tribuna, se presentan las riñas y en ese momento la Unidad de Mantenimiento de Diálogo (UNDEMO) de la Policía Nacional activa cordones de seguridad.

“Al interior del estadio hay cámaras de reconocimiento facial, eso nos va a permitir individualizar y enviar a las instancias pertinentes a las personas que cometieron estos desmanes”, señaló Quintero.

Los desmanes también se presentaron a los alrededores del estadio y de acuerdo con el secretario, las autoridades ya tienen los videos de las cámaras de seguridad para tomar medidas.

Hasta momento, se tiene el registro de que dos policías resultaron heridos en estas riñas, pero se continúa evaluando el número de heridos.

“Eso no puede pasar. Bogotá lleva muchos años trabajando el fútbol en paz , con distintos actores, con las barras de los equipos y no puede pasar que barras de un mismo equipo tengan confrontación”, añadió Quintero.

Comisión Distrital de fútbol

El próximo lunes 2 de marzo se citó una sesión extraordinaria de la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol con todos los actores pertinentes en la que se tomarán las decisiones frente a este último partido y por los próximos en la capital.