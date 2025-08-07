Batalla campal en el Movistar Arena entre asistentes al concierto de Dama Gratis

Una fuerte batalla campal se presentó en las instalaciones del Movistar Arena entre presuntos hinchas de equipos de fútbol bogotanos, que obligó a la cancelación del concierto de la agrupación argentina Damas Gratis, en la noche de este miércoles 6 de agosto. Según reportes preliminares, hay varias personas lesionadas.

“Al momento estamos haciendo las indagaciones pertinentes para poder informar lo más pronto posible. Como saben era un evento privado que contaba con su propia logística y seguridad”, informó la Secretaría de Gobierno de Bogotá.

Además, destruyeron parte de la infraestructura del reciente, desde sillas hasta puertas en medio de la fuerte batalla campal que se dio durante este concierto. Inicialmente se pensó que era una pelea durante el evento, pero terminó escalando debido a que era un “enfrentamiento” entre “hinchas” de equipos del fútbol profesional colombiano.

#BOGOTÁ Fuertes enfrentamientos entre asistentes al concierto del Grupo Argentino Dama Gratis en el Movistar Arena. Se habla de personas lesionadas.https://t.co/vwS5QSGs2p pic.twitter.com/KafnPnCrMW — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 7, 2025

Según reveló MusicTrends y Conciertos Colombia, dos portales reconocidos por cubrir conciertos en el país, grupos de barras bravas coordinaron ingresar al sitio con ese objetivo y terminaron poniendo el riesgo a todos los asistentes.

“Peleas entre hinchas, dañaron el concierto de Damas Gratis. Una lástima porque iba a ser una fiesta buena. Gente bastante loca, destruyendo, miren a este desadaptado y hay gente entrando. Una batalla campal en el Movistar Arena, una lástima. Lastimosamente el concierto queda aplazado, al parecer coordinador 2.000 personas y destruyen 5 puertas”, expresó Juanjo Guerrero, de Conciertos Colombia.

Esto pasó en Damas Gratis con las hinchadas que trataron de meterse por la puerta 5, por eso el concierto queda aplazado… duele ver esto… ¿cómo lo vivieron ustedes? pic.twitter.com/BFOOJFj7to — Juanjo Guerrero (@Juanjo_guerrero) August 7, 2025

Mediante un comunicado de prensa, el Movistar Arena confirmó la cancelación el Concierto del Grupo Dama Gratis, por motivos de seguridad.

“En este momento el recinto ya ha sido evacuado para garantizar el bienestar de todos los presentes agradecemos su comprensión y colaboración El Movistar Arena colaborará con las autoridades con las investigaciones correspondientes y mantendrá enterado a los espectadores por medio de sus canales oficiales”.