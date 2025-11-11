Bogotá invertirá $9 mil millones en nuevo sistema integral de videovigilancia para la seguridad

Estos recursos, provenientes de excedentes financieros de la vigencia 2024, serán administrados por la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, a través de un convenio que busca fortalecer la red distrital de vigilancia y prevención del delito.

Esta entidad será la encargada de la adquisición de los equipos y de la puesta en marcha del nuevo sistema integral de videovigilancia, que permitirá mejorar la prevención del delito, fortalecer la respuesta institucional y aumentar la confianza ciudadana en las labores de la Policía Metropolitana de Bogotá.

“Entendiendo la importancia que tienen en este tipo de procesos la transparencia y la responsabilidad, trabajaremos para que se cumplan los lineamientos técnicos y legales necesarios, de manera que Bogotá dé un paso firme hacia una seguridad más inteligente, moderna y cercana a la gente”, señaló Gustavo Quintero Ardila, secretario Distrital de Gobierno.

Entre los nuevos equipos que serán adquiridos se destacan:

Cámaras de alta resolución.

Gabinetes metálicos, UPS y sistemas de respaldo energético.

Canalización y energización.

Integración con el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) .

. Interventoría, mantenimiento y soporte técnico.

Estas acciones hacen parte de los compromisos impulsados por el alcalde Carlos Fernando Galán, orientados a fortalecer los resultados en materia de seguridad y a mejorar la articulación entre las entidades distritales y locales.

