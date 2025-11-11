Bogotá invertirá $9 mil millones en nuevo sistema integral de videovigilancia para la seguridad
Con el objetivo de mejorar la seguridad ciudadana y optimizar la capacidad de reacción de las autoridades, las alcaldías locales, en conjunto con la Secretaría de Gobierno, invertirán más de 9.000 millones de pesos en tecnología de última generación.
Estos recursos, provenientes de excedentes financieros de la vigencia 2024, serán administrados por la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, a través de un convenio que busca fortalecer la red distrital de vigilancia y prevención del delito.
Esta entidad será la encargada de la adquisición de los equipos y de la puesta en marcha del nuevo sistema integral de videovigilancia, que permitirá mejorar la prevención del delito, fortalecer la respuesta institucional y aumentar la confianza ciudadana en las labores de la Policía Metropolitana de Bogotá.
“Entendiendo la importancia que tienen en este tipo de procesos la transparencia y la responsabilidad, trabajaremos para que se cumplan los lineamientos técnicos y legales necesarios, de manera que Bogotá dé un paso firme hacia una seguridad más inteligente, moderna y cercana a la gente”, señaló Gustavo Quintero Ardila, secretario Distrital de Gobierno.
Entre los nuevos equipos que serán adquiridos se destacan:
- Cámaras de alta resolución.
- Gabinetes metálicos, UPS y sistemas de respaldo energético.
- Canalización y energización.
- Integración con el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4).
- Interventoría, mantenimiento y soporte técnico.
Estas acciones hacen parte de los compromisos impulsados por el alcalde Carlos Fernando Galán, orientados a fortalecer los resultados en materia de seguridad y a mejorar la articulación entre las entidades distritales y locales.
Otras noticias: ICBF activa ruta de protección por presunto caso de violencia sexual a menor en San Cristóbal, Bogotá