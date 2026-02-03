El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Habló presidente de Sencia por mal estado de la grama de El Campín: no harán conciertos en febrero

El presidente de Sencia, Mauricio Hoyos, estuvo en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para responder acerca del pésimo estado de grama del estadio El Campín de Bogotá, evidenciado en varias ocasiones, pero que tomó mayor polémica luego del partido entre Millonarios y Medellín en medio de fuertes lluvias.

Ante el reproche de los hinchas, jugadores y directivos de Millonarios y Santa Fe, los principales clubes que usan el estadio, Hoyos confirmó que para febrero no realizarán ningún evento cultural con el fin de “llevar la grama al 100%”.

¿Por qué el mal estado de la grama de El Campín?

“Lo que hicimos fue buscar a la compañía número 1 del mundo y ellos hicieron el proceso de hibridación que ha venido surtiendo sus fases (…). La recomendación es que hay que hacer un último proceso: raspar el 100% de la grama para ver que se hayan acoplado bien y el nivel de drenaje sea óptimo”, afirmó.

Además, mencionó que tenían aproximado que para la tercera semana de enero la grama estaría en óptimo estado, algo que no ha sido posible, según él, por las fuertes lluvias.

“La cantidad de agua en Bogotá ha sido impresionante. Desafortunadamente eso no le ha permitido a la grama natural estar al 100%. Somos conscientes que la grama no está como se la merece la afición de Bogotá”, sostuvo.

Estadio El Campín de Bogotá.

¿Sencia está siendo rigurosa con el cuidado de la grama en los conciertos?

Mencionó que la empresa invirtió más de 1.700 millones de pesos, pensando que eso les daría la tranquilidad de que la grama soportaría el alto tráfico entre partidos y conciertos.

¿Qué da más dinero, fútbol o conciertos?

“El fútbol en temporada es recurrente y los conciertos no es que se den todos los días. Diría que es un tema similar”, dijo.

Preocupación de equipos de Bogotá por las posibles lesiones

“Nosotros lo que hacemos es arrendar el estadio a los equipos y ellos son los encargados de todos los permisos, trámites, licencias y seguros. Claramente acompañamos el proceso y siempre hacemos validaciones que cumplan con la reglamentación”, comentó.

De esta manera, señaló que este miércoles, 4 de febrero, tiene la visita del IDRD para validar cómo avanza el proceso de hibridación.

“El proceso nos llevará a tener una grama que funcione. No cumplimos los tiempos con el proceso de hibridación y estamos esperando que termine para tener un campo en condiciones”.

Mal estado de la grama en el estadio El Campín.

¿Qué dijo Gustavo Serpa, presidente de Millonarios?

Serpa rechazó las explicaciones del presidente Sencia, señalando que son los clubes los que exponen la integridad de los futbolistas.

“¿Cómo hacemos para jugar en Techo si tenemos 30.000 abonos? Esto es un tema delicado. En Bogotá ha llovido toda la vida, esto no es atípico. Lo que no es normal es que hagan un concierto el viernes que se inventaron hace dos semanas”, aseveró.

