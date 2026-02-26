Carder alerta que al menos mil árboles estarían enfermos en el área metropolitana de Pereira

Pereira

Desde la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Carder, han venido alertando sobre las posibles consecuencias de no atender de manera urgente los árboles que están enfermos y que ponen en riesgo a la comunidad.

El hecho ocurrido hace unos días en la vía Cerritos - Pereira, donde una rama de un Samán cayó sobre varios motociclistas y ocasionó la muerte de un hombre, ya se había advertido, pues desde el año pasado la entidad ambiental ha venido elevando una voz de alerta sobre la cantidad de árboles enfermos que están ubicados en diferentes zonas de Pereira y Dosquebradas, como parques, plazas y vías principales, poniendo en riesgo a los ciudadanos.

Julio César Gómez, director de la Carder, explicó que ya se elevó una petición al Invías para que atienda esta necesidad urgente de seguridad sobre una carretera principal como la de Cerritos e instó a los alcaldes para que tomen acciones urgentes y se evite nuevas emergencias.

“La corporación venía evidenciando desde un inventario forestal que hicimos sobre la flora en el área metropolitana de que por lo menos mil árboles pueden estar hoy enfermos en esta región. Habíamos hecho un especial hincapié en lo que venía pasando con los árboles de la vía Cerritos. Yo creo que es hora de que los alcaldes, sobre todo en el área metropolitana, que es donde tenemos el diagnóstico más preocupante, empiecen a tomar cartas en el asunto. Hay una cantidad de árboles muy mal ubicados en parques y vías principales que deben de ser erradicados inmediatamente”, explicó el director de la Carder.

En las últimas horas una situación similar se registró en la vía que comunica al Parque Industrial en Pereira, donde un motociclista sufrió un accidente luego de que la rama de un árbol cayera sobre la vía, afortunadamente el conductor se encuentra bien; sin embargo, este hecho eleva aún más la necesidad de que se tomen acciones inmediatas que prevengan hechos complejos en donde se pone en riesgo la vida de conductores y peatones.

