Seis observadores de la Unión Europea acompañarán elecciones en Barranquilla el 8 de marzo

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea desplegará seis observadores en Barranquilla y un total de 150 en todo el país para acompañar las elecciones del próximo domingo 8 de marzo. Así lo confirmaron la irlandesa Mary Boland y el belga Yves De Wolf, integrantes del equipo designado para la capital del Atlántico.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

“Somos observadores, es decir, que nunca interferimos en el proceso, trabajamos con neutralidad, somos imparciales y nos reunimos con todo el mundo que tiene vínculo con las elecciones (…) Aquí en el Atlántico seremos seis personas”, afirmó Boland.

La representante explicó que el trabajo incluye encuentros con la administración electoral, candidatos, partidos, medios de comunicación, sociedad civil y observadores nacionales.

Boland precisó además que la misión elaborará informes dirigidos a su equipo central en Bogotá y que “dos días después de las elecciones va a salir una declaración preliminar sobre nuestro trabajo”.

Lea también: Se entrega alias ‘Olmer’, uno de los hombres cercanos a ‘Iván Mordisco’

Por su parte, De Wolf indicó que “en total vamos a tener como 150 personas” desplegadas en Colombia. Explicó que el equipo de largo plazo permanecerá en el país hasta el 15 de marzo y que posteriormente regresarán para la elección presidencial, con el apoyo de grupos de corto plazo y diplomáticos europeos que reforzarán la observación.

Sobre la logística del 8 de marzo, detallaron que estarán presentes en distintos puestos de votación y que cada equipo intentará cubrir aproximadamente diez mesas durante la jornada.

“Estamos acompañando el proceso, vamos a observar, no vamos a interferir en ningún caso, solo observamos y ya está. No estamos aquí para supervisar, somos observadores”, concluyeron.