Se entrega alias ‘Olmer’, uno de los hombres cercanos a ‘Iván Mordisco’

Se trata de un joven de 22 años, conocido como alias “Olmer” y es señalado de integrar el círculo cercano de las disidencias de las Farc, se entregó de manera voluntaria a tropas del Ejército Nacional en el departamento del Amazonas, tras varios días de seguimiento por parte de inteligencia militar.

Según información oficial, “Olmer” hizo parte del esquema de seguridad de alias “Alonso 45” del Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez y considerado integrante del primer anillo de seguridad de Iván Mordisco.

Además, era el encargado de las finanzas para la guerra contra alias ‘Calarcá’ y compañero sentimental de alias “La Mona”, quien sería la sobrina del mismo ‘Mordisco’, lo que le habría permitido gozar de privilegios dentro de la organización ilegal.

Las autoridades indicaron que el joven tenía formación como explosivista y habría liderado confrontaciones directas contra “Calarcá” en el sur del país, en medio de disputas internas entre estas dos estructuras armadas ilegales. También se le atribuye la tarea de expandir hombres hacia el Guaviare.

En los últimos meses, alias “Olmer” integraba la Estructura Jhonier Arenas, donde estaría encargado de la parte financiera, incluyendo el cobro de extorsiones a dragas dedicadas a la explotación ilícita de oro en el río Caquetá y el río Puré. Estos recursos, según inteligencia militar, eran destinados a financiar acciones armadas contra el grupo de “Calarcá” y la Fuerza Pública.

Seguimiento en La Pedrera

De acuerdo con el reporte, el joven se encontraba hospedado en un hotel del corregimiento de La Pedrera, en el Amazonas. Allí habría realizado varias llamadas y movimientos que despertaron sospechas y permitieron al Gaula Caquetá y a unidades de inteligencia de la Brigada 26 establecer su ubicación.

Una vez detectado por las autoridades, alias “Olmer” manifestó su intención de entregarse voluntariamente y en un video difundido por las autoridades, se observa el momento en que el joven se entrega a soldados de la Brigada 26, entre lágrimas y visiblemente afectado. Posteriormente, fue atendido por un enfermero de combate para verificar su estado de salud.

Las autoridades adelantan ahora el proceso judicial correspondiente, mientras que en días anteriores también se confirmó la entrega voluntaria de otros tres hombres de las disidencias de ‘Iván Mordisco’.