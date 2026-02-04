Misión de Observación Electoral de la Unión Europea inició sus labores en Colombia, ¿cuáles son?

José Antonio Gabriel, jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral de la UE (izquierda), y Hernán Penagos, registrador nacional (derecha). Foto suministrada

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea inició sus labores en Colombia de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

El organismo desplegará más de 120 observadores en el país, quienes le harán seguimiento a todas las fases del proceso electoral.

En una reunión con el registrador nacional Hernán Penagos, el jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral de la UE, José Antonio Gabriel, destacó la apertura del país para que sus observadores puedan desempeñar sus funciones.

“Para la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea es fundamental mantener un contacto permanente que permita que la información circule y que podamos dar testimonio informado y riguroso de cómo se organizan y desarrollan las elecciones en Colombia”, dijo Gabriel.

A su turno, Penagos informó que para el proceso electoral se contempla la instalación de 13.748 puestos de votación, de los cuales 13.494 estarán en el territorio nacional y 254 en el exterior.

Según informó la autoridad electoral, durante el encuentro también se habló del uso de herramientas tecnológicas, del monitoreo de la desinformación, de las medidas orientadas a fortalecer el secreto del voto y de la realización de simulacros, en los cuales la Misión de Observación Electoral participará como parte de su ejercicio de observación.

“La Registraduría Nacional del Estado Civil reitera su compromiso con la transparencia, la integridad del proceso electoral y el fortalecimiento de la confianza ciudadana, así como con el acompañamiento de las misiones de observación electoral nacionales e internacionales, como actores clave para la democracia colombiana”, dijo la entidad.

