Autoridades frustran en Bogotá plan del ELN para atentar en elecciones

En una operación de alto impacto contra el terrorismo urbano, la Policía Nacional desmanteló en la localidad de Usme, sur de Bogotá, un depósito clandestino destinado a la fabricación artesanal de artefactos explosivos improvisados (AEI) que, según inteligencia, serían utilizados para ejecutar acciones terroristas durante la jornada electoral del próximo 8 de marzo.

El procedimiento se realizó el 25 de febrero de 2026 mediante una diligencia de registro y allanamiento liderada por la DIJIN, en articulación con la DEA, la Fiscalía General de la Nación y el GAULA Militar, que dejó como resultado la captura en flagrancia de dos personas.

Durante la intervención, las autoridades incautaron un importante arsenal y material explosivo con capacidad para la elaboración de más de 70 artefactos improvisados.

Entre los elementos hallados se encuentran piezas y cuerpos de varios AEI, incluidos de tipo cilíndrico y granadas de 60 milímetros, un lanzagranadas artesanal calibre 40 mm, 897 cartuchos calibre 5.56 mm y tres piezas para el ensamblaje de un MGL artesanal.

También fueron encontradas varias partes de armas de fuego, como culatines, percutores y empuñaduras, además de aproximadamente un kilogramo de pólvora negra y cerca de cinco kilogramos de insumos adicionales para la elaboración de mezclas explosivas, que serán sometidos a peritaje.

De acuerdo con información de inteligencia obtenida por fuente humana, el material estaría destinado a la ejecución de acciones terroristas en la capital del país, con especial interés en afectar el desarrollo de las elecciones.

Las primeras hipótesis señalan como responsable al Frente de Guerra Urbano Nacional del GAO ELN, estructura que estaría detrás de la fabricación de estos artefactos y de la planeación de posibles atentados.