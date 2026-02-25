Atlántico destina $750 millones para transporte universitario en 2026: ¿cómo acceder?

La Gobernación del Atlántico anunció la apertura de la convocatoria del Subsidio de Transporte Universitario para el primer semestre de 2026, con una inversión de 750 millones de pesos.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

El programa, enmarcado en la iniciativa ‘Jóvenes para el Mundo’, busca garantizar la permanencia académica de estudiantes de pregrado, carreras técnicas y tecnológicas que requieran movilidad intermunicipal en los 22 municipios del departamento. La convocatoria estará abierta hasta el 8 de marzo.

El subsidio se entregará mediante transferencia directa y cubrirá el 40 % del valor total del transporte, de acuerdo con la necesidad de desplazamiento reportada y verificada.

¿Quiénes se pueden postular?

Podrán postularse jóvenes de estratos 1, 2 y 3, pertenecientes a los grupos A, B y C del Sisbén IV, que estén matriculados académica y financieramente en alguna de las 32 instituciones de educación superior con convenio vigente, residan en el Atlántico y necesiten trasladarse hacia y desde Barranquilla.

Más información FCF inauguró moderno Centro de Alto Rendimiento en Barranquilla

El gobernador Eduardo Verano destacó que la iniciativa busca reducir la deserción y fortalecer el acceso a la educación superior en el departamento.

“El apoyo se realizará de acuerdo a sus sitios de origen y a movilidad que realicen para llegar a sus centros de estudios”, dijo el mandatario de los atlanticenses.

¿Cómo podrán inscribirse los jóvenes?

Los interesados podrán realizar su inscripción a través del enlace oficial dispuesto por la administración departamental, mientras que las consultas técnicas o administrativas se atenderán mediante la Gerencia de Capital Social, al correo capitalsocial@atlantico.gov.co.

Con esta estrategia, la Gobernación del Atlántico le apuesta a la educación como eje central del desarrollo social y económico del departamento.