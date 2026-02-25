El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Roy no gana sin Cepeda y Cepeda no gana sin Roy; deben ir juntos”: candidata Karina Rincón

En diálogo con 6AM W, la candidata a la Cámara por Bogotá, Karina Rincón, quien tiene el número 116 en la lista de Nuestra Fuerza, habló de sus propuestas en caso de llegar al Congreso de la República.

¿Quién es Karina Rincón?

La candidata se presentó como la hija de una mamá soltera y de la educación pública, con posgrado en Gestión Pública y más de diez años de servicio a la gente.

¿Cuál es el estado de la Nación?

A propósito, señaló que el Estado “debe transformar y salvar la vida de las personas”.

“Yo quiero llegar al Congreso a trabajar por las cientos de mamás que hoy están solas, lograr que el Estado las acompañe y nos acompañe, porque también soy mamá, que no nos deje solas”, señaló.

Y anunció que impulsaría marcos de protección para que esta población salga adelante.

¿Iván Cepeda debería retirarse si Roy Barreras gana más de 1’500.000 votos en la consulta del 8 de marzo?

Rincón aseguró que el 9 de marzo se deben juntar las diferentes organizaciones que representan el progresismo, incluyendo las que impulsa Iván Cepeda.

Y sobre la aspiración presidencial de Roy Barreras, respondió que el exembajador “va a dar una gran sorpresa electoral”.

Sin embargo, señaló que Barreras y Cepeda “deben ir juntos a la primera vuelta”.

“Roy no gana sin Cepeda y Cepeda no gana sin Roy”, concluyó.

¿Firmaría para que haya una Asamblea Nacional Constituyente?

Sobre la propuesta del Gobierno Nacional, aclaró que no la firmaría y que “a la Constitución hay que defenderla”.

“Hay una cosa que tenemos que hacer los ciudadanos y es generar unas mayorías este 8 de marzo en el Congreso de la República para sacar adelante las reformas porque, lamentablemente, este actual Congreso no quiso discutirlas y, en medio de leguleyadas, trampas legales, no dieron los debates”, mencionó.