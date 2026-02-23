“Ha hecho una jugada para concentrar la centroderecha”: Roy Barreras sobre Álvaro Uribe

Roy Barreras le respondió al expresidente Álvaro Uribe tras sus declaraciones en 6AM W de Caracol Radio.

Roy Barreras, candidato en la consulta del Frente por la Vida, acusó al expresidente Álvaro Uribe de mover estratégicamente la Gran Consulta por Colombia para concentrar a la centroderecha en ese mecanismo electoral y favorecer a una candidatura específica.

La declaración se produjo horas después de que, en entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Uribe evitara referirse a Barreras y respondiera: “Sobre el señor, yo diría que ya no sé”.

“Ha hecho estratégicamente una jugada”

A través de un video publicado en su cuenta de X, el precandidato presidencial Barreras aseguró que el exmandatario estaría detrás de una estrategia para definir el rumbo de la “consulta uribista”.

“Yo, en cambio, sí sé que usted que ha hecho estratégicamente una jugada para concentrar toda la centroderecha en la consulta uribista”, afirmó.

El exembajador sostuvo que esa jugada tendría como propósito que la senadora Paloma Valencia gane la consulta y que posteriormente se configure una fórmula con Abelardo de la Espriella.

La decisión del 8 de marzo

Barreras señaló que el próximo 8 de marzo los colombianos deberán elegir entre esa consulta o la denominada consulta del Frente por la Vida, y aseguró que el resultado marcará el rumbo político del país.

También afirmó que estará dispuesto al diálogo cuando se definan los escenarios electorales.

¿Qué dijo el expresidente Álvaro Uribe en 6AM W?

Durante la entrevista, Uribe habló sobre la transparencia electoral, la situación de la salud y su respaldo a Paloma Valencia en la Gran Consulta por Colombia.

No obstante, al ser preguntado por Barreras, el exmandatario respondió brevemente y no profundizó en el tema.

