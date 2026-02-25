Juana Afanador, la candidata que busca que los congresistas sean juzgados por la justicia ordinaria

En 6AM W de Caracol Radio, le damos voz a los candidatos al Senado y la Cámara. En esta oportunidad Julio Sánchez Cristo habló con Juana Afanador candidata a la Cámara por Bogotá, a ella la encuentra con el logo ABC y el número 101 en el tarjetón.

“ABC es una coalición de diferentes partidos de izquierda que no hacen parte del Pacto Histórico y que decidimos hacer una lista alternativa a la izquierda de Gobierno para Bogotá”, comentó la candidata.

Ella se define como una socióloga que viene del mundo de la academia y universitario. Posteriormente estuvo en el sector privado y trabajó también en medios de comunicación.

Agregó que el año pasado, en 2025, publicó un libro sobre feminicidios en Colombia que se titula “Eso no es amor” y de ahí tomó la decisión de trabajar por las mujeres del país.

¿Qué haría estando en la Cámara?

La candidata indicó que lo primero que haría al estar en la Cámara de Representantes es proponer que los congresistas no tengan fuero especial y que sean juzgados por la justicia ordinaria.

¿Apoyaría una constituyente?

“No, para nada. Yo creo que tenemos una Constitución muy robusta, muy buena y lo que necesitamos es ponerla en práctica. Tenemos que defenderla y aprobar los derechos adquiridos con esta constitución que a mí me parece muy buena”, puntualizó la candidata.